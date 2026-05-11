“¿Dónde está su cuerpo?”: El desgarrador llamado de la madre de vendedora de cartas Pokémon tras nuevas pistas

Vilma Quispe, madre de la joven vendedora de cartas Pokémon que está desaparecida desde marzo, aseguró que no descansará hasta encontrar el cuerpo de su hija.

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles inéditos de la investigación por la desaparición de Camila Olortegui, una vendedora de cartas Pokémon que habría sido engañada para robar su colección avaluada en casi 6 millones de pesos.

El trabajo de la periodista Alejandra González mostró registros de cámaras de seguridad y confesiones parciales, además de abordar dos aristas: la suplantación de identidad de la víctima vía WhatsApp y el trabajo “detectivesco” de sus propios amigos.

Pero también hubo un testimonio que evidenció la angustia detrás de la búsqueda. Vilma Quispe, mamá de la joven de 20 años, hizo un desgarrador llamado para lograr dar con el paradero de su hija.





Mamá de Camila: “No me puedo quedar tranquila”

“Ya, sí, le hicieron todo”, comenzó diciendo. “¿Pero, dónde está su cuerpo”, preguntó la mujer. “Yo quiero ver su cuerpo, darle una digna sepultura”.

Continuó: “Y decir yo, tranquila, ‘ya, mi hija descansa en este lugar, a donde yo lo lleve’. Pero si no aparece el cuerpo… ¿Cómo puedo estar tranquila?“, preguntó.

“¿Cómo quedarme tranquila? Si (Camila) está viva y no he hecho nada por seguir buscándola… no me puedo quedar tranquila“, declaró Vilma en entrevista con CHV Noticias.