Alerta por enjambre sísmico en zona volcánica del Maule: Se reportan más de 150 temblores en un día

Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Clemente, medida que busca reforzar el monitoreo y la capacidad de respuesta ante un posible cambio en el comportamiento del macizo.

Las autoridades y organismos de emergencia de la región del Maule se encuentran en estado de vigilancia tras el reporte de una inusual actividad sísmica en las cercanías del Complejo Volcánico Laguna del Maule.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) oficializó la declaración de Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Clemente , medida que busca reforzar el monitoreo y la capacidad de respuesta ante un posible cambio en el comportamiento del macizo.

Alerta por enjambre sísmico en el Maule

De acuerdo con los reportes del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), el fenómeno se define como un enjambre sísmico de carácter volcanotectónico.





Este tipo de eventos están directamente relacionados con la fractura de roca sólida al interior del sistema volcánico.

Según los primeros reportes, se han contabilizado más de 150 eventos sísmicos en un periodo de 24 horas.

El sismo de mayor energía alcanzó una magnitud de 2,0, con un hipocentro localizado a solo 3,9 kilómetros de profundidad.

Pese a la alerta preventiva emitida por Senapred para la gestión de emergencias, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantiene la Alerta Técnica en Nivel Verde.

Desde el Servicio comunicaron que se “mantiene el perímetro de seguridad de 2 kilómetros en torno a la zona máxima de emisión de CO2. indicando la restricción de acceso a la zona indicada”.

Por ahora, el llamado de las autoridades de la Región del Maule es a la calma y a la información responsable.