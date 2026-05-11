Preocupación por estado de salud de Paty Cofré: Debió suspender espectáculo con Mauricio Flores

Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez, la comediante estaría atravesando por un complejo momento. “Andaba muy cansada la semana pasada”, dijo, luego de conversar con su compañero de dupla.

Paty Cofré estaría atravesando un complejo momento de salud, que la llevó a suspender fechas de su espectáculo junto a Mauricio Flores.

Una publicación en las redes sociales del bar Ruta 78 de Puente Alto encendió las primeras alarmas. El pasado sábado, el local informó la cancelación de un evento de Cofré y Flores “por motivos de salud grave del artista en estos momentos”.

“Esperamos que pueda recuperarse y fuerza a sus seres queridos”, agregó el recinto, sin especificar sobre cuál de los dos integrantes se referían.





Preocupación por estado de salud de Paty Cofré

A través de sus historias de Instagram, Cecilia Gutiérrez informó que tomó contacto con Flores, quien le reveló que la preocupación está en Paty Cofré.

“Me dice que Paty andaba muy cansada la semana pasada. Entonces, justo le había tocado control con el cardiólogo. Se hizo un electro y le salió alterado, eso le preocupó aún más “, señaló la periodista.

Según consignó Gutiérrez, actualmente Cofré se está sometiendo a exámenes porque “no está bien”. Ante esto, suspendió sus actividades laborales.

Cabe recordar que no es primera vez que la comediante de 87 años enfrenta una situación de este tipo. En mayo de 2023, contó al programa Podemos Hablar cómo terminó usando un marcapasos después de sufrir un infarto.