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Dos años de apoyo garantizado: Quiénes reciben el depósito de 24 meses que paga el Estado sin trámites

Este beneficio busca aumentar los ingresos de los hogares más vulnerables del país y su evaluación se hace cada mes. Conoce todos los detalles acá.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

El Bono Base Familiar es un beneficio económico mensual entregado por el gobierno que está destinado a apoyar a las personas y familias que forman parte del programa Chile Seguridades y Oportunidades.

El aporte consiste en una transferencia monetaria que se paga por un período de 24 meses, siempre y cuando se cumplan de manera mensual los requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono?

El Bono Base Familiar es un beneficio no postulable, ya que se activa de manera automática para las familias o personas del programa Chile Seguridades y Oportunidades que cumplen con los siguientes requisitos:

  • Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.
  • Que su ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572, según CASEN 2009.

Estos requisitos se verifican todos los días 15 de cada mes para que las personas identificar quiénes tienen derecho a percibir este bono.

¿Cómo se calcula el monto del Bono Base Familiar?

El Bono Base Familiar entrega un monto que varía mensualmente y depende de la situación económica de la familia o persona participante de Chile Seguridades y Oportunidades.

Sin embargo, este beneficio del Estado se encarga de cubrir el 85% de la diferencia entre los ingresos mensuales per cápita de la familia y el valor de la línea de la pobreza extrema.

La cifra entregada decrecerá un sexto por mes a partir del mes 17 del aporte. Como referencia, el monto promedio entregado por este beneficio durante el primer cuatrimestre del año 2022 fue de $58.594.

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