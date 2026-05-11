Dos años de apoyo garantizado: Quiénes reciben el depósito de 24 meses que paga el Estado sin trámites
Este beneficio busca aumentar los ingresos de los hogares más vulnerables del país y su evaluación se hace cada mes. Conoce todos los detalles acá.
El Bono Base Familiar es un beneficio económico mensual entregado por el gobierno que está destinado a apoyar a las personas y familias que forman parte del programa Chile Seguridades y Oportunidades.
El aporte consiste en una transferencia monetaria que se paga por un período de 24 meses, siempre y cuando se cumplan de manera mensual los requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono?
El Bono Base Familiar es un beneficio no postulable, ya que se activa de manera automática para las familias o personas del programa Chile Seguridades y Oportunidades que cumplen con los siguientes requisitos:
- Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.
- Que su ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572, según CASEN 2009.
Estos requisitos se verifican todos los días 15 de cada mes para que las personas identificar quiénes tienen derecho a percibir este bono.
¿Cómo se calcula el monto del Bono Base Familiar?
El Bono Base Familiar entrega un monto que varía mensualmente y depende de la situación económica de la familia o persona participante de Chile Seguridades y Oportunidades.
Sin embargo, este beneficio del Estado se encarga de cubrir el 85% de la diferencia entre los ingresos mensuales per cápita de la familia y el valor de la línea de la pobreza extrema.
La cifra entregada decrecerá un sexto por mes a partir del mes 17 del aporte. Como referencia, el monto promedio entregado por este beneficio durante el primer cuatrimestre del año 2022 fue de $58.594.