Este beneficio busca aumentar los ingresos de los hogares más vulnerables del país y su evaluación se hace cada mes. Conoce todos los detalles acá.

El Bono Base Familiar es un beneficio económico mensual entregado por el gobierno que está destinado a apoyar a las personas y familias que forman parte del programa Chile Seguridades y Oportunidades.

El aporte consiste en una transferencia monetaria que se paga por un período de 24 meses, siempre y cuando se cumplan de manera mensual los requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.