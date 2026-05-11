Joaquín Lavín respondió por eventual investigación en su contra: “Si alguna vez pasa algo conmigo…”

El exalcalde de Las Condes llegó este lunes hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yaber, para efectuar su enrolamiento de visitas a su hijo, quien está cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Joaquín Lavín Infante llegó este lunes hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yaber, donde su hijo, el exdiputado Joaquín Lavín León, está cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Al terminar su visita, el exalcalde de Las Condes habló brevemente con la prensa y reiteró la inocencia del exparlamentario.

“ Vengo como un papá que quiere ver a su hijo que está viviendo un momento muy duro, muy difícil. Muy doloroso, muy triste, para toda la familia también”, partió diciendo.

Lavín recalcó que están viviendo un complejo momento como familia, mencionando también la causa que enfrenta su nuera, Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, quien también llegó esta mañana al centro penitenciario para enrolarse.

“Solo lo que quiero es poder visitarlo, abrazarlo, apoyarlo. Y decirle que como familia lo apoyamos 100%”, relató.





Consultado sobre el ánimo del exdiputado UDI, su padre aseguró que aún no lo ha podido ver, pero se enteró que “lo han recibido bien los otros internos y que está tranquilo”.

“Creo 100% en la inocencia de Cathy y de Joaquín. Lo tengo clarísimo. Les pido que no prejuzguen, porque aquí, ni siquiera el caso de Cathy que era mucho más avanzado que el caso de Joaquín, ni siquiera ha empezado el juicio”, señaló.

El exalcalde indicó que “se prejuzga demasiado” y que “cuando llegue la instancia verdadera, yo creo que ellos van a demostrar su inocencia”.

Joaquín Lavín padre habla por eventual investigación en su contra

El excandidato presidencial también se refirió a una eventual investigación en su contra, luego que se revelaran supuestos vínculos en las indagatorias a su hijo.

“Si alguna vez pasa algo conmigo… Bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad no hay nada” , expresó Lavín Infante, descartando su participación en una eventual red ilícita.

“No me quiero enfocar en eso en este momento, quiero enfocarme solamente en apoyar a Joaquín. Cuando llegue el momento, diré las cosas y todo estará claro“, cerró.

El padre del imputado arribó al centro penitenciario junto a su esposa, Estela León. Sin embargo, ella no se enroló como sí lo hicieron el exalcalde y Cathy Barriga.