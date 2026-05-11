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Pdte. Kast acusó al PC de “agitar calles y frenar avances”: Carmona acusó “uso abusivo de su condición”

“Sería un error que yo interviniera, pauteando qué hagan y qué no hagan”, replicó esta mañana el presidente de la colectividad opositora.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Tras lamentar la agresión al diputado Javier Olivares, el presidente José Antonio Kast nuevamente se dirigió a la red social X, esta vez, para apuntar contra el Partido Comunista.

Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda“, comenzó diciendo en la plataforma el mandatario.

Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso“, acusó el jefe de Estado. “Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”, cerró.

A los pocos minutos del mensaje, el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, se refirió a los dichos y acusó que el “presidente está haciendo un uso abusivo de su condición”.

Carmona: Movilizaciones son “potestad de los movimientos sociales”

A través de un comunicado, indicó que “la única manera que esto tenga una reacción va a ser sobre la base de que la gente, los incumbentes a los que va a afectar, reaccionen“.

“Eso no es invento del Partido Comunista, el Partido Comunista no ha inventado este megaproyecto. El origen está en ese debate”, planteó el timonel.

En el cierre, Carmona se refirió a la postura del PC sobre las movilizaciones: “Creo que es una potestad que tienen los movimientos sociales, que deben discutirla y concluirla ellos. Sería un error que yo interviniera, pauteando qué hagan y qué no hagan”.

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