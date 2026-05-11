Pdte. Kast acusó al PC de “agitar calles y frenar avances”: Carmona acusó “uso abusivo de su condición”

“Sería un error que yo interviniera, pauteando qué hagan y qué no hagan”, replicó esta mañana el presidente de la colectividad opositora.

Tras lamentar la agresión al diputado Javier Olivares, el presidente José Antonio Kast nuevamente se dirigió a la red social X, esta vez, para apuntar contra el Partido Comunista.

“Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda“, comenzó diciendo en la plataforma el mandatario.

“Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso“, acusó el jefe de Estado. “Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”, cerró.