Pdte. Kast acusó al PC de “agitar calles y frenar avances”: Carmona acusó “uso abusivo de su condición”
“Sería un error que yo interviniera, pauteando qué hagan y qué no hagan”, replicó esta mañana el presidente de la colectividad opositora.
Tras lamentar la agresión al diputado Javier Olivares, el presidente José Antonio Kast nuevamente se dirigió a la red social X, esta vez, para apuntar contra el Partido Comunista.
“Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda“, comenzó diciendo en la plataforma el mandatario.
“Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso“, acusó el jefe de Estado. “Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”, cerró.
A los pocos minutos del mensaje, el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, se refirió a los dichos y acusó que el “presidente está haciendo un uso abusivo de su condición”.
Carmona: Movilizaciones son “potestad de los movimientos sociales”
A través de un comunicado, indicó que “la única manera que esto tenga una reacción va a ser sobre la base de que la gente, los incumbentes a los que va a afectar, reaccionen“.
“Eso no es invento del Partido Comunista, el Partido Comunista no ha inventado este megaproyecto. El origen está en ese debate”, planteó el timonel.
En el cierre, Carmona se refirió a la postura del PC sobre las movilizaciones: “Creo que es una potestad que tienen los movimientos sociales, que deben discutirla y concluirla ellos. Sería un error que yo interviniera, pauteando qué hagan y qué no hagan”.
Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no…
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) May 11, 2026