Presidente Kast llamó a condenar agresión a Javier Olivares sin “peros ni ambigüedades”: Diputado reaccionó

El parlamentario participaba en una celebración del Club Deportivo Montevideo de Olmué cuando un integrante de la organización se acercó a propinarle golpes de pies y puño.

El presidente José Antonio Kast condenó a través de redes sociales la agresión que sufrió el fin de semana el diputado Javier Olivares en la ciudad de Olmué, en la región de Valparaíso.

El incidente, en concreto, ocurrió la noche del sábado mientras el parlamentario participaba de una actividad en la sede del Club Deportivo Amateur Montevideo, donde fue golpeado por dos sujetos.





“La agresión al diputado Javier Olivares es inaceptable”, declaró en X el mandatario, junto con llamar a “todos los actores políticos” a condenarla “sin peros no ambigüedades”.

“Podemos tener miles de diferencias, pero la violencia jamás puede ser un método de acción política” complementó el jefe de Estado en la plataforma.

La agresión al diputado Javier Olivares es inaceptable y espero que todos los actores políticos la condenen, sin “peros” ni ambigüedades. Podemos tener miles de diferencias, pero la violencia jamás puede ser un método de acción política. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) May 11, 2026

Diputado Olivares: “La violencia jamás será una herramienta”

El propio Olivares contestó a la publicación y agradeció a Kast. “Chile podrá tener vastas diferencias en muchas materias”, comenzó reflexionando.

“Pero la violencia física jamás será una herramienta válida para la democracia ni para la convivencia entre quienes pensamos distinto”, zanjó el legislador.

“Agradezco profundamente sus palabras y la condena transversal de diferentes sectores políticos frente a este cobarde ataque”, cerró en la red social.