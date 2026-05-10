Diputado Javier Olivares fue agredido en Olmué: Esto es lo que se sabe

De acuerdo a los antecedentes, el incidente habría ocurrido alrededor de las 00:30 horas, mientras el parlamentario participaba en una celebración al interior del Club Deportivo Montevideo de Olmué.

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, denunció haber sido víctima de una agresión física durante la madrugada de este domingo en la comuna de Olmué, región de Valparaíso.

De acuerdo a los antecedentes, el incidente habría ocurrido alrededor de las 00:30 horas, mientras el parlamentario participaba en una celebración al interior del Club Deportivo Montevideo de Olmué, donde un integrante de la organización se habría acercado a propinarle golpes de pies y puño.

El teniente Víctor Conejeros de la 3º Comisaría de Limache señaló que, tras recibir un llamado al fono de emergencia, “Carabineros en el lugar se entrevista con la víctima (diputado Olivares)” y recibe la denuncia de que tanto el parlamentario como su asesor habían sido agredidos.

A raíz de lo anterior, es que ambos fueron “trasladados hasta la asistencia pública. Resultando ambos con lesiones de carácter leve ”. Los agresores, según comunicó Carabineros, se dieron a la fuga.

Parlamentarios cuestionan ataque contra diputado Olivares

A través de X, el diputado Jaime Araya solidarizó con el periodista afirmando que “es intolerable, no podemos permitir que las diferencias políticas se resuelvan a golpes”.

En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri defendió que “la violencia física contra un parlamentario no es respuesta política, nunca. Eso no cambia nada de lo que pienso de su manera de pensar y actuar”.

la agresión a @JavierOlivares es intolerable, no podemos permitir que las diferencias políticas se resuelvan a golpes. La justicia debe identificar a los agresores y sancionarlos severamente.

Mi solidaridad hacia el diputado y su equipo, ser víctima de violencia no es aceptable… — Jaime Araya Diputado (@Dip_JaimeAraya) May 10, 2026

Lo que le pasó a @JavierOlivares esta madrugada es inaceptable. La violencia física contra un parlamentario no es respuesta política, nunca. Eso no cambia nada de lo que pienso de su manera de pensar y actuar. Pero una cosa es el debate político y otra muy distinta es un golpe en… — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) May 10, 2026

Reciente provocación del diputado Olivares

El diputado recientemente había sido foco de polémica, luego de que la diputada Lorena Pizarro (PC) denunciara en sus redes sociales haberlo confrontado luego de que Olivares gritara “Viva mi general“, haciendo referencia a Augusto Pinochet. Eso mientras ella, hija de un detenido desaparecido, pasaba por el lugar.

Tras eso, en su cuenta oficial de Instagram, el ex rostro televisivo difundió una imagen alterada de la situación, la que fue cuestionada por parlamentarios y en redes sociales.