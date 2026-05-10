10/ 05/ 2026 15:01

Violento asalto en Chicureo: Sujetos armados atacaron a mujer que salía de veterinaria

Un violento grupo de sujetos forcejeó la noche de este sábado con una mujer que salía de una veterinaria en la comuna de Chicureo. El hecho ocurrió pasadas las 20:00 horas cuando delincuentes armados la intimidaron, sin embargo, estas personas no se percataron de que ella estaba acompañada de su hijo, quien rápidamente intentó repeler el robo, pero los ladrones empezaron a dispararles antes de arrancar del lugar con la cartera de la víctima, quien debió recibir una sutura en la cabeza producto de una herida durante el ataque.