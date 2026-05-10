Barbero de 15 años se hace viral al revelar cuánto gana en solo un día en Osorno

Tras algunos comentarios de usuarios preocupados por sus estudios, el joven osornino aclaró que asiste al colegio y que se desempeña como barbero en su tiempo libre.

Un adolescente de Osorno se hizo viral con un video donde reveló cuánto dinero puede alcanzar a ganar en un día como barbero, con solo 15 años de edad.

Se trata de Barber_Raspu, quien se describe como barbero y creador de contenido. Con residencia en la región de Los Lagos, el joven que llegó a los 21 mil seguidores aseguró en historias que “el video explotó”.

“¿Cuánto gano como barbero de 15 años en un día?”. Este es el inicio del video donde el joven creador de contenido detalla todos los cortes que realizó en una jornada, partiendo a las 10:00 horas y realizando el último trabajo a las 18:00.

Con un total de 10 cortes, por los cuales cobró $10 mil cada uno“, más el valor por la depilación de cejas, sumó un total de 124 mil pesos .





“No quiero que esto se malentienda, no les estoy mostrando este video para presumir y decir ‘mire cuánta plata tengo’, se los muestro porque a veces a nuestra edad nos dicen que somos muy chicos para emprender o ganar lo nuestro y quiero que vean que sí se puede”, aclaró en medio del viral reel.

Así, agregó que “no importa la edad, lo que importa es el hambre que tengas para emprender”.

El video, que ya superó el millón de visualizaciones, cuenta además con más 1.300 comentarios de elogios y felicitaciones. Pero también, de precauciones. Es así como un usuario le preguntó si asistía al colegio, lo que fue confirmado por el joven barbero, quien explicó que se encontraba de vacaciones.

Revisa aquí el viral reel