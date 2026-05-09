Dos muertos deja violento incendio en vivienda de San Pablo

Personal de Bomberos debió alertar a unidades de Osorno para poder controlar el siniestro.

Un gran incendio afectó a una vivienda habitada en la comuna de San Pablo, en la región de Los Lagos, siniestro que dejó a dos personas fallecidas.

Las víctimas fueron encontradas por personal de Bomberos mientras limpiaban el lugar que había sido afectado por las llamas.

En primera instancia, se hizo un llamado a personal de emergencia de la comuna, sin embargo, ante la magnitud del siniestro, unidades de Osorno debieron llegar al lugar y, tras horas de trabajo, lograron controlar el incendio.

Una vez que la emergencia pasó, se lograron hallar dos cuerpos calcinados al interior de la vivienda, los cuales, de forma preliminar, serían de personas jóvenes cuya identidad aún no ha sido confirmada.

El Ministerio Público deberá establecer qué policía quede a cargo de las indagatorias de este fatal siniestro.