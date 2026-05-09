Violación grupal, secuestro e incendio: Denuncian alarmante chat entre estudiantes de 8° básico en Puerto Montt

Los escolares habrían planteado pedir $10 millones de recompensa por un secuestro y que pudieran usar sus celulares en clases tras la nueva ley que restringe su uso en el aula.

Una profesora del Colegio Alerce de Puerto Montt interpuso una querella criminal contra estudiantes de 8º básico tras conocer un chat de WhatsApp donde habrían propuesto un ataque sexual en su contra.

En estas conversaciones, los estudiantes sugirieron diversos actos delictivos, entre ellos, secuestrar a los hijos del director del establecimiento a cambio de $10 millones y que pudieran usar el celular en clases.

Querella por amenazas de violación grupal

De acuerdo con Radio Biobío, la conversación destapada estuvo compuesta por dos alumnos de 14 y 15 años, los que habrían sido alentados incluso por escolares de 13 años. Esta llegó hasta la docente implicada el pasado 22 de abril mientras se encontraba trabajando.

“Cómo es de buena para wear esa profe (sic)“, comentó un escolar, a lo que el otro involucrado propuso un ataque sexual grupal: “Y si la violamos”. Tras ese mensaje, una alumna añadió “viólenla entre todos igual a la tía (sic)“.

El abogado de la profesora, Mauricio Sáez, señaló que su representada se encuentra con licencia médica y “muy asustada”. Además, alertó que “no se encuentra con ninguna medida de protección”.

En dicho chat grupal también se habría planteado la posibilidad de quemar el colegio y tirarle piedras al director, a lo que uno de los integrantes añadió: “Y si secuestramos a los hijos del director. Y pedimos 10 millones y que podamos usar el celu en clases (sic)”.

Esto último hace referencia a la ley que prohíbe el uso de celulares en el aula, la cual entró en vigencia al comienzo del año escolar 2026 y que ha restringido el uso de estos aparato al interior de las salas de clases.

Desde el colegio, el director subrogante del DAEM, Faustino Villagra, expresó que están informados de lo ocurrido y se encuentran “trabajando en red con Convivencia Escolar del Departamento de Educación Municipal”.