“Completamente destruida”: Rebe Naranjo relata calvario por amenaza de difusión de videos íntimos
La empresaria Rebeca Naranjo se refirió este viernes al episodio de extorsión que vivió en diciembre del año pasado, luego de que se le amenazara a ella y a Hernán “Nano” Calderón de publicar un video íntimo si no pagaban $3 millones.
Pese a que la Policía de Investigaciones (PDI) logró detener al sujeto que los estaba extorsionando, Naranjo reveló ahora los duros meses que ha vivido a raíz de esta situación, la cual calzó con el presunto quiebre de su relación con Nano.
Declaración de Rebeca en redes sociales
A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido se desahogó y expresó: “Desde diciembre he vivido una de las etapas más dolorosas y difíciles de mi vida, enfrentando una situación de extorsión y difusión de contenido íntimo sin mi consentimiento”.
“Ha sido un proceso largo, profundamente doloroso y emocionalmente agotador. Una situación que, en gran parte he tenido que enfrentar sola, intentando mantenerme fuerte mientras por dentro muchas veces me he sentido completamente destruida”, indicó Rebeca, confirmando implícitamente que Calderón no ha estado con ella.
“En medio de todo esto, el apoyo incondicional de mi hermana y mis amigas ha sido fundamental para poder seguir adelante y hoy más que nunca valoro a quienes han estado conmigo desde el amor, el respeto y la contención”, añadió.
Respecto a la difusión de un video íntimo, explicó: “Los antecedentes ya se encuentran donde corresponden y espero de corazón que la justicia pueda actuar“.
Pese a esto último, Naranjo pidió que “no me pregunten ni profundicen sobre este tema. Es algo que me tiene emocionalmente muy mal y todavía estoy intentando sobrellevar día a día“.
“Nunca imaginé tener que pasar nuevamente por una situación tan difícil, y menos sentirme juzgada en uno de los momentos más complicados de mi vida (…) lo que más necesito es respeto, empatía y tranquilidad para poder sanar”, expresó a modo de cierre, agradeciendo a quienes han respetado su privacidad.