“Escuché los gritos, todos corrieron a ayudar”: Los últimos minutos del estudiante que murió electrocutado

Uno de los amigos más cercanos de Daniel Hidalgo entregó detalles del fatal accidente en la sede Inacap de La Granja. “Intenté mantener la calma, quería que me vieran fuerte”, afirmó.

Nuevos antecedentes se conocieron sobre la muerte de Daniel Hidalgo Cerda, estudiante de 21 años que falleció tras sufrir una descarga eléctrica en una sede de Inacap en La Granja.

El fatal hecho ocurrió cuando el joven se encontraba junto a sus compañeros participando en un taller práctico de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

Según indicó un amigo de Daniel a LUN, la actividad se realizaba en un laboratorio donde los alumnos debían trabajar con un tablero eléctrico, espacio destinado a distribuir y controlar la energía eléctrica de una instalación.

“El primer taller del horario vespertino”, recordó una de las personas que estuvo presente en la sala durante el accidente, donde también se encontraba el profesor, un asistente y 12 estudiantes.

El amigo del fallecido estudiante explicó que la malla de la carrera tiene un fuerte componente práctico y que esa jornada estaban realizando ejercicios directamente con el tablero eléctrico. “Creo que el accidente pudo ocurrir por una fuga de energía” , comentó al citado medio.





Revelan momentos previos a la tragedia

También aseguró que, momentos antes de la tragedia, se escuchó un ruido relacionado con el tablero. “Se escuchaba el ruido típico de un tablero eléctrico, pero mucho más fuerte”, relató.

Sobre los segundos posteriores a la descarga, el joven recordó el impacto que generó la situación entre quienes estaban en la sala. “No vi el momento exacto de la descarga. Pero escuché los gritos, todos corrieron a ayudar”, señaló.

En medio de la emergencia, aseguró que intentó actuar con calma. “Intenté mantener la calma, quería que me vieran fuerte. Alguien debía contener y asumí ese rol” , expresó.





“Se iba a casar el próximo año”

En conversación con LUN, cercanos también recordaron a Daniel como un joven dedicado a los estudios y profundamente ligado a su iglesia.

“Estaba comprometido y se iba a casar el próximo año”, contó una de sus amigas. Además, indicó que participaba activamente en una comunidad cristiana evangélica y que gran parte de su tiempo lo dedicaba a actividades religiosas y de servicio.

Otro amigo destacó que Daniel era un alumno aplicado y que solía ayudar a sus vecinos con temas eléctricos. “Le gustaba mucho lo que hacía y ayudaba a sus vecinos en temas eléctricos”, afirmó.

Tras el accidente, Inacap informó que activó los protocolos correspondientes y suspendió las clases en la sede de La Granja durante jueves y viernes, mientras se investigan las causas del hecho.

Por ahora, la Brigada de Homicidios de la PDI continúa realizando diligencias para esclarecer cómo ocurrió la descarga eléctrica y determinar eventuales responsabilidades.