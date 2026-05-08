El Bono por Formalización del Trabajo es uno de los beneficios del Estado que busca incentivar el ingreso regular de las personas al mundo laboral. A continuación, todos los detalles.

El Bono por Formalización del Trabajo es un incentivo económico que entrega el Estado dirigido a las personas que se integran por primera vez al mundo laboral.

Un beneficio estatal que no requiere postulación y cuyo pago consiste en un monto único que se entrega directamente en la CuentaRUT de BancoEstado.

El aporte entrega un monto máximo de $302.505 (valor 2026), que se reajusta en febrero de cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).





¿Quiénes reciben el Bono por Formalización del Trabajo?

De acuerdo a lo establecido en ChileAtiende, este bono entrega por una sola vez a personas usuarias o integrantes de familias usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades que se encuentren activas en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

En la misma línea, los requisitos establecidos son:

Ser mayor de 18 años.

Ingresar por primera vez a un trabajo formal.

a un trabajo formal. Ser usuario/a del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Registrar un mínimo de cuatro cotizaciones continuas para salud y pensiones, o para el seguro de cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral.

Según ChileAtiende, cada integrante del grupo familiar que cumpla las condiciones puede recibir este aporte.

Revisa con tu RUT si accedes al bono

Para conocer si eres beneficiario del Bono por Formalización del Trabajo, puedes hacerlo accediendo con tu RUT al sitio web de ChileAtiende ingresando los datos solicitados.

Otra alternativa es hacer clic en la imagen a continuación para ser redirigido al mencionado sitio y revisar si obtienes el monto.