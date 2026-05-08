Seremi anunció sumario sanitario a Inacap tras muerte de estudiante: Estas son las multas que arriesga

La autoridad sanitaria solicitó al instituto información relacionada con instalaciones eléctricas, protocolos de trabajo, procedimientos de emergencia, capacitaciones y elementos de protección personal.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana anunció una fiscalización a la sede de Inacap ubicada en La Granja, donde murió un estudiante luego de recibir una descarga eléctrica.

El procedimiento, a cargo del órgano fiscalizador del Ministerio de Salud, fue realizado ayer jueves y también fue abierto un sumario sanitario para establecer lo ocurrido en el taller de electricidad donde falleció el joven.

La autoridad sanitaria solicitó en la inspección antecedentes relacionados con instalaciones eléctricas, protocolos de trabajo, procedimientos de emergencia, capacitaciones, elementos de protección personal, entre otros, tras la muerte de Daniel Hidalgo Cerda.





“Hemos desplegado equipos técnicos para desarrollar una investigación exhaustiva y determinar si es que existieron incumplimientos a las condiciones de seguridad exigidas por la normativa sanitaria vigente”, declaró la seremi Pía Vargas.

Tras el análisis de la información recolectada, diligencias y eventuales reclamos asociados al sumario sanitario, el proceso podría concluir con multas que van entre las 0,1 y 1.000 UTM ($7.058 a $70.588.000).

Los establecimientos “tienen la responsabilidad de resguardar adecuadamente la seguridad de estudiantes, trabajadores y comunidades educativas, especialmente en actividades prácticas que involucren riesgos eléctricos o mecánicos”, recalcó Vargas.