Inacap confirma identidad de estudiante fallecido por descarga eléctrica y decreta suspensión de clases

La institución lamentó lo ocurrido solidarizando con la familia del joven fallecido.También aseguraron que se activaron todos los protocolos y que están colaborando con la investigación.

Inacap emitió un comunicado tras la muerte de un estudiante de 21 años durante una clase en la sede de La Granja, luego de recibir una descarga eléctrica.

De acuerdo a la información preliminar, el joven se encontraba manipulando un tablero eléctrico en el marco de una clases de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

Desde la institución lamentaron lo ocurrido y revelaron la identidad de la víctima de 21 años, además informaron que las clases se mantendrán suspendidas en la sede de La Granja este jueves 7 y el viernes 8.





“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro estudiante Daniel Eloy Hidalgo Cerda, de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, ocurrido durante la jornada vespertina de ayer en la Sede La Granja”, señalaron.

De igual forma expresaron “nuestras más sinceras condolencias y acompañamos especialmente a su familia, seres queridos, compañeros y a toda la comunidad Inacap en este difícil momento en el cual nos mantenemos muy unidos”, agregaron.

“Queremos transmitir la tranquilidad y seguridad de que la institución ha activado todos sus protocolos ante esta situación y de que estamos realizando las investigaciones correspondientes y colaborando con las autoridades pertinentes”, cerraron.

PDI entregó detalles de la muerte de estudiante

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando los hechos para establecer responsabilidades y cómo ocurrieron los hechos.

“En horas de la noche, en circunstancias de una clase al interior del recinto educacional, uno de los estudiantes, quien se encontraba manipulando un tablero eléctrico, recibió una descarga”, detalló la comisaria Karla Alarcón, de la Brigada de Homicidios Sur.

Según se estableció por parte de la PDI, el joven de 21 años fue auxiliado por sus mismos compañeros y por personal médico que acudió al establecimiento “falleciendo sin embargo posteriormente al interior del mismo”.