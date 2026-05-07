“Está un poco fuera de lugar”: Nelson Mauri respondió a críticas tras revelar potente cambio de look

El influencer defendió su cambio de look e instó a sus seguidores a “buscar su felicidad”, sin miedo a las opiniones externas.

Este jueves, Nelson Mauri utilizó sus redes sociales y se refirió a los comentarios y críticas que ha recibido tras mostrar su nuevo cambio de look.

El influencer se mostró con una melena de color negro y un marcado flequillo, el cual optó por estilizar liso con ondas en las puntas.





¿Qué dijo Nelson Mauri?

A través de sus historias de Instagram, Nelson señaló: “Me di cuenta de que mi apariencia física está dando que hablar, pero quiero decirles que ustedes están en el derecho de opinar y expresarse como quieran”.

Sin embargo, precisó que “creo que eso ya está un poco fuera de lugar”.

“Estoy en una versión en donde me estoy empoderando mucho más de cómo realmente me siento”, argumentó Nelson Mauri.

Finalmente, el bailarín zanjó la polémica y concluyó: “Dicho esto, los quiero invitar a que ustedes busquen su felicidad igual, a que dejen de lado el qué dirán”.

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