“La corona de los cuernos es lo que a ti te pusieron”: La lapidaria respuesta de Adriana Barrientos a Cecilia Gutiérrez

“Mujer, controla los celos”, le dijo Barrientos a Cecilia e incluso le creó una canción de rap para responderle.

Este jueves, Adriana Barrientos respondió con todo a Salvador Kochansky y a Cecilia Gutiérrez, tras el video que ambos publicaron en Instagram negando los dichos de “La Leona”.

Esto, luego de que Barrientos asegurara que la pareja de Cecilia Gutiérrez le enviaba mensajes a altas horas de la noche en 2022 e incluso borró uno de ellos.





¿Qué dijo Adriana Barrientos?

Kochansky negó la situación y arremetió: “Yo sé que tú no lo entiendes porque sé que no tienes familia, no tienes vínculos reales, no tienes una vida fuera de la tele, no tienes amigos, no tienes relación con tu familia, no tienes hijos”.

Al respecto, en el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana contestó: “A ella hasta el día de hoy le duele este mensaje que Salva me envió y que borró”.

“Eso generó el odio, el simplemente ver un mensaje borrado generó lo de Cecilia Gutiérrez”, argumentó Adriana, quien no quiso revelar lo que ese mensaje decía.

Sin embargo, recalcó: “Si quizás Cecilia Gutiérrez hubiese visto lo que decía el mensaje, yo no sé en qué parada hubiésemos estado al día de hoy” y luego agregó: “Mujer, controla los celos”.

La panelista también le hizo una canción de rap a modo de contestación a Cecilia y su pareja, donde se refiere en duros términos sobre Salvador.

“Sales con un hombre a difamarme solo por el hecho de que tú nunca le gustaste, eres una cobarde y dile a ese hijo de su madre gracias por este feliz Día de la Madre”, señala en la canción.

Finalmente concluye: “La corona de los cuernos es lo que a ti te pusieron, mejor quédate calladita”.

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