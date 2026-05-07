“No tienes una vida…”: Pareja de Cecilia Gutiérrez se fue en picada contra Adriana Barrientos y ella contestó

Barrientos aseguró que en 2022 la pareja de Cecilia Gutiérrez le hablaba e incluso borraba mensajes, mientras estaba con la periodista.

Este jueves, Salvador Kochansky, pareja de Cecilia Gutiérrez, arremetió con todo en contra de Adriana Barrientos a través de redes sociales.

Esto, luego de que la panelista asegurara en Zona de Estrellas que Salvador le escribía mientras mantenía una relación con Cecilia, en 2022, y uno de esos textos habría sido borrado.





¿Qué dijo el esposo de Cecilia Gutiérrez?

Al respecto, en un extenso video, Cecilia y Salvador hablaron de la situación, negando una presunta infidelidad.

“Me parece muy lamentable, muy triste esta situación (…) Es absolutamente mentira. La interpelo a que muestre esos mensajes que ella dice que tiene, yo sé que no lo va a hacer porque no existen esos mensajes”, aseguró Salvador.

La periodista explicó que en 2022 se contactó con Adriana para que le diera entradas a su pareja en un concierto que se estaba realizando en el Teatro Caupolicán, donde él no pudo comprar tickets.

Según detalló Cecilia, quien mostró capturas de pantalla de las conversaciones, los mensajes corresponden a un asunto de coordinación.

“Ella me dice si la puedo llevar y yo le digo a mi amigo: ‘Oye, esta cuestión no me da buena espina’ y por lo mismo, cuando pasan 10, 15 minutos, le digo ‘nos fuimos, no podemos seguir esperando’, porque no quería verme involucrado en una situación como esta”, explicó Salvador.

Por otra parte, la pareja de Cecilia se fue con todo y arremetió: “Yo sé que tú no lo entiendes porque sé que no tienes familia, no tienes vínculos reales, no tienes una vida fuera de la tele”.

“No tienes amigos, no tienes relación con tu familia, no tienes hijos, y está bien, no te pido que lo entiendas, pero por lo menos respétalo”, sentenció.

Por su parte, Cecilia lamentó los comentarios negativos en su contra que aluden a su apariencia física o su relación con Salvador.

“Les cuento que nos conocimos pobres como las ratas; de interés no hay nada, y si me está yendo bien ahora, es también gracias a él”, dijo Gutiérrez, quien se mostró evidentemente emocionada.

Finalmente, Adriana contestó en la misma publicación y expuso: “La raíz es lo que opinaste gratuitamente de mí en el podcast (…) la que comenzaste fuiste tú denostándome. Muestra el pantallazo donde sale mensaje borrado”, cerró.

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