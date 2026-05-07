“¡¿Qué te hice, pendeja…?!”: Cecilia Gutiérrez reveló audio de presunta pelea entre Américo y Yamila Reyna en Empedrado

En el registro se escuchan golpes, portazos y a Américo insultando Yamila Reyna y a una tercera persona.

Este jueves, Cecilia Gutiérrez reveló en sus redes sociales un presunto audio de la noche en que Yamila Reyna denunció a Américo por violencia intrafamiliar.

La situación se dio tras el Festival de Empedrado en febrero pasado en Talca, y en él se escucha a Américo insultando a la actriz.





¿Qué dice el audio de Américo y Yamila?

En el registro de audio, que fue publicado en la cuenta de Instagram de Gutiérrez, se escucha un fuerte golpe y movimientos, luego Américo grita: “¡Suéltame!”, a lo que Yamila responde: “¡¿Qué estás haciendo?!”.

Acto seguido, se vuelve a escuchar una serie de golpes y el cantante señala: “¡Pendeja c… ¡¿Qué te hice?!, ¡¿Qué te hice, pendeja c…?! ¡¿Qué te hice?! ¡Suéltame c…!” y luego la grabación se corta.

Al respecto, Cecilia señaló: “El 12 (de mayo) es la primera audiencia por la demanda de Yamila Reyna en contra de Américo”.

Según explicó la periodista, este audio correspondería a la pelea que habría mantenido Américo y Yamila dentro de un hostal después de la jornada del festival.

“Este audio, me gustaría aclarar, fue grabado en un espacio público”, precisó Gutiérrez, quien además expuso que Américo había estado increpando a una tercera persona en el audio.

Aunque no entregó la identidad de este individuo, señaló que “esta tercera persona trabajaría con ellos en ese momento, sería parte del staff y, además, me imagino, bueno, sé, en realidad, que va a prestar declaración como testigo de Yamila”, cerró.

Revisa el audio ACÁ: