“Sí puedo”: La potente reflexión de Yamila Reyna tras “turbulento” momento de su vida

La humorista abrió su corazón a sus seguidores para revelar detalles de cómo preparó su gira en un difícil momento de su vida.

Este fin de semana, la comediante Yamila Reyna dio fin a su gira “Yamila Reyna en Crudo”, un proyecto que la trajo de regreso al escenario luego de difíciles meses tras su separación con Américo.

Ante esto, la argentina se tomó un momento para reflexionar acerca de este periodo y sobre cómo logró superar cada inconveniente con el que se encontró.

La emotiva reflexión de Yamila Reyna tras gira

“Hoy se viene el último show de esta linda gira, un show que se rearmó en los momentos más turbulentos de mi vida“, partió contando Yamila en su último post de Instagram.





Previo a la última parada de su gira en Algarrobo, la humorista confesó: “Mientras afuera había mucho ruido, yo trabajé en silencio para ver nacer este #Yamilareynaencrudo. Solo mi equipo y yo sabemos lo que costó, pero me siento orgullosa de haber podido volver a pararme y demostrarme que sí puedo”.

“Si me dejan darles un humilde consejo… Por más que te cueste la vida, siempre ‘empieza por ti’“, cerró la actriz.

Más de 200 personas la felicitaron por su resiliencia. “Éxito más que merecido, amiga”, le comentó Begonia Basauri, mientras que otros seguidores la aplaudieron diciendo que es “admirable”.

Recordemos que Reyna estuvo en el ojo del huracán a inicios de este año tras terminar su relación con Américo, a quien incluso denunció por Violencia Intrafamiliar (VIF), sin embargo, pese a lo complejo del momento, ella siguió trabajando y dio vida a esta gira.