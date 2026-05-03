Rodolfo Carter emplaza al oficialismo a ordenarse: “Nos dieron la oportunidad y se nos acaba el tiempo”

El parlamentario respaldó al ministro Quiroz y los posibles recortes sociales. Sin embargo, expresó preocupación por “cómo nos mira el pueblo chileno en este minuto”.

Rodolfo Carter se refirió a la gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast, que cumple casi dos meses desde su llegada a La Moneda, e hizo un mea culpa como sector.

El senador por La Araucanía respaldó al ministro de Hacienda Jorge Quiroz. Sin embargo, asumió que han habido errores y expresó su preocupación por la percepción de los chilenos respecto a lo anterior.

“Es un gobierno que recibe un país mal administrado (…) Ahora, eso no justifica comentarios fuera de lugar, peleas en público, que desenfocan la gestión”, comentó en entrevista con El Mercurio.

No obstante, en medio de la polémica por los oficios de recortes presupuestarios, Carter destacó al ministro Quiroz: “Está actuando con una honestidad intelectual que no se veía hace mucho tiempo, que es transmitir noticias poco gratas, pero mostrar un camino de salida”.





Aún así, el senador opinó sobre el compromiso del gobierno de Kast, con quienes lo escogieron como jefe de Estado.”Esas personas requieren delicadeza, explicaciones más sofisticadas. Hay que decirles que este momento más difícil que vamos a vivir tiene una razón”, planteó.

Sin embargo, Carter aseveró “¿en qué país del mundo se evalúa un gabinete antes de cinco semanas? Ninguno. Con eso no oculto que ha habido baches, frases poco felices, y es una corrección que se tendrá que hacer”.

“Me preocupa cómo nos mira el pueblo chileno en este minuto. Nos dieron la oportunidad y se nos acaba el tiempo. Nos tenemos que ordenar “, expresó. “Si no hacemos bien las cosas en esta vuelta, nuestros hijos y nietos nos van a mirar con desprecio”.

A esto, el parlamentario sumó que “por nuestra falta de generosidad y nuestra enorme egolatría, podemos terminar arruinando la última oportunidad de recuperar el país”.