VIDEO | Captan a ladrones robando un auto en solo cinco segundos en Puente Alto
Una banda delictual que funciona en Puente Alto y es conocida por su amplio prontuario fue captada robando un auto a las afueras de un colegio. Lo que más llamó la atención del registro es que solo tardaron cinco segundos en abrir el vehículo para llevárselo, ya que estarían utilizando un dispositivo que bloquea el cierre centralizado. La víctima avisó del robo a Carabineros y descubrió que el auto en que se movilizaban los antisociales había sido robado cinco minutos antes a una pareja de adultos mayores, robos que quedaron registrados en cámaras de seguridad.