Revisa a continuación los detalles sobre el Día de la Mamá y por qué cada año resurge la duda sobre cuándo celebrarlo.

Estamos cada vez más cerca de Día de la Madre 2026, fecha que se celebra el 10 de mayo, una jornada muy especial a nivel familiar y que busca reconocer el trabajo y dedicación de las mamás.

Pese a que se sabe que es en mayo, cada año surge la duda sobre cuándo es realmente el Día de la Mamá, puesto que existe un decreto supremo que fija esta festividad en el calendario.

Sin embargo, comercialmente, se suele mover esta fecha para hacerla calzar con un fin de semana que permita a las familias celebrarla.

Día de la Madre 2026: Fecha oficial y comercial el mismo día

Según el Decreto 1.110, promulgado en octubre de 1976, el Día de la Madre es oficialmente es cada 10 de mayo.

Pese a esto, en el comercio se celebra a las mamás el segundo domingo del mes de mayo.