Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Chile: Conoce las mejores frases para dedicarle a tu mamá

Si bien existe un decreto que establece cuándo es el Día de la Mamá, muchas veces terminan existiendo “dos” días de la madre en el mes.

Se acerca el Día de la Madre y después de seis años, la fecha comercial calzará con la celebración oficial en el calendario.

Si bien existe un decreto que establece cuándo es el Día de la Mamá, la celebración se ajusta cada año al segundo domingo del mes de mayo, por lo que muchas veces terminan existiendo “dos” días de la madre en el mes.

Cuándo es el Día de la Madre en Chile

Este año, el Día de la Madre oficial es el próximo 10 de mayo , fecha que calza con el segundo domingo del mes.





Frases Día de la Madre 2026

Si te cuesta expresar los agradecimientos hacia tu madre, te ayudamos con algunas frases para saludar.