Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Chile: Conoce las mejores frases para dedicarle a tu mamá
Si bien existe un decreto que establece cuándo es el Día de la Mamá, muchas veces terminan existiendo “dos” días de la madre en el mes.
Se acerca el Día de la Madre y después de seis años, la fecha comercial calzará con la celebración oficial en el calendario.
Si bien existe un decreto que establece cuándo es el Día de la Mamá, la celebración se ajusta cada año al segundo domingo del mes de mayo, por lo que muchas veces terminan existiendo “dos” días de la madre en el mes.
Cuándo es el Día de la Madre en Chile
Este año, el Día de la Madre oficial es el próximo 10 de mayo, fecha que calza con el segundo domingo del mes.
Frases Día de la Madre 2026
Si te cuesta expresar los agradecimientos hacia tu madre, te ayudamos con algunas frases para saludar.
- “Gracias por ser mi primer amor, mi mejor amiga y mi eterna inspiración. Feliz Día de la Madre”
- “Eres la luz que ilumina mi vida, el abrazo que reconforta mi alma y el amor que llena mi corazón. Gracias por todo, mamá”
- “Ni estrellas de rock ni famosos inalcanzables… ¡Mi ídolo eres tú!”
- “La M de maravillosa, la A de amor, la D de dedicación, la R de responsabilidad, la E por lo especial”
- “Eres la madre más increíble que conozco, y cada día me siento más agradecido por tenerte a mi lado”
- “Eres mi primera amiga, mi mejor consejera y mi eterna confidente. ¡Feliz Día de la Madre a la mujer más increíble que conozco!”
- “Que hoy te sientas tan especial como eres para nosotros. ¡Feliz Día de la Madre, mamá! Te queremos mucho”
- “Tu amor es el faro que guía mi camino en la oscuridad. ¡Gracias por ser mi luz, mamá!”
- “La distancia puede separarnos físicamente, pero nada puede separarnos emocionalmente. ¡Feliz Día de la Madre! Te quiero mucho, mamá”
- “Gracias por esos ‘discursos’ que nunca quiero escuchar. ¡Te quiero, mamá!”