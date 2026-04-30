Flotilla con chilenos rumbo a Gaza reporta barcos interceptados por Israel y una compatriota desaparecida

Alrededor de 175 activistas de 22 embarcaciones fueron detenidos en aguas internacionales, según informó el Ministerio de Exteriores israelí.

La flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con siete chilenos a bordo, reportó la interceptación de barcos por Israel la tarde de este miércoles.

La operación ocurrió en aguas internacionales, cerca de las costas de Grecia, después de haber sido rodeados por embarcaciones y drones israelís.

Son parte de la tripulación los chilenos: Claudio Caiozzi, Víctor Chanfreau, Ignacio Ladrón de Guevara, Bruno Salas, Franco Torti, Carolina Eltit y Macarena Chahuán, profesora del idioma árabe que estaría desaparecida.

La flotilla zarpó el domingo 12 de abril desde el puerto italiano de Augusta. Su objetivo es llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.





Flotilla interceptada por Israel

Durante una transmisión en vivo, Chahuán informó que habían perdido comunicación con otros botes y que la situación era crítica.

“Vamos a tener que tirar nuestros teléfonos al agua en cualquier momento (…) Es posible que estemos siendo interceptados en aguas internacionales”, comentó la chilena.

Por su parte, el exdirigente estudiantil Víctor Chanfreau relató que “hay harta actividad de drones, pero por sobre todo hay lanchas que se identificaron como israelís que están apuntando con láseres“.

“Nos están emboscando y amenazando en estos momentos. Ya perdimos comunicación con once barcos y en los medios de Israel están diciendo que siete ya han sido secuestrados”, agregó.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores israelí, alrededor de 175 activistas fueron detenidos tras la interceptación de 22 embarcaciones.

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Macarena Chahuán: Chilena desaparecida

Los chilenos a bordo rumbo a la Franja de Gaza reportaron que Macarena Chahuán, profesora del idioma árabe, se encuentra desaparecida tras la interceptación.

En su cuenta de Instagram se publicó un registro grabado previamente en el que ella misma expresa que “si estás viendo este video es porque las fuerzas israelís acaban de secuestrarme en aguas internacionales (…) Exige al gobierno de Chile que actúe por nuestra liberación inmediata“.

“Logramos llegar a aguas territoriales de Grecia para reagruparnos los barcos que no han sido interceptados. Necesitamos saber cuál es el estado de Macarena Chahuán“, comentó Chanfraeu en una última actualización.