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Poder Natural: El huevo y la palta, la dupla que mejora tu alimentación

Dos alimentos accesibles que pueden marcar diferencia en tu dieta diaria. Así aportan nutrientes clave en un desayuno ideal.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital
Elegir bien qué comer puede ayudarte a cuidar tu salud. El huevo y la palta destacan por su aporte nutricional y versatilidad.
Ambos productos están presentes en la mesa chilena y pueden complementar comidas simples. Incorporarlos de forma regular permite sumar proteínas, grasas saludables y energía.

Huevo: proteína accesible y completa

El huevo es uno de los alimentos más económicos para obtener proteína de calidad. Aporta nutrientes esenciales para el cuerpo en porciones pequeñas.
  • Alto en proteínas que ayudan a mantener masa muscular.
  • Contiene vitaminas del grupo B y minerales clave.
  • Genera saciedad, lo que puede ayudar a controlar el hambre.

Palta: grasas saludables que aportan energía

La palta es rica en grasas beneficiosas para el organismo. Su consumo moderado puede apoyar una alimentación equilibrada y a bajar el colesterol.

  • Fuente de grasas saludables que ayudan al sistema cardiovascular.
  • Aporta fibra, favoreciendo la digestión.
  • Entrega energía sostenida durante el día.

Cómo aprovechar mejor estos alimentos

Integrar huevo y palta en la dieta no requiere cambios complejos. Se pueden sumar fácilmente a comidas cotidianas como desayuno, almuerzo o cena.
  • Combinar ambos en preparaciones simples como pan o ensaladas.
  • Preferir cocciones simples como huevo cocido o a la plancha.
  • Ajustar porciones según necesidades personales.
Incorporar estos alimentos de forma constante puede ayudarte a mejorar la calidad de tu dieta sin aumentar demasiado el gasto mensual.
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