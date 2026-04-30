Poder Natural: El huevo y la palta, la dupla que mejora tu alimentación

Dos alimentos accesibles que pueden marcar diferencia en tu dieta diaria. Así aportan nutrientes clave en un desayuno ideal.

Elegir bien qué comer puede ayudarte a cuidar tu salud. El huevo y la palta destacan por su aporte nutricional y versatilidad.



Ambos productos están presentes en la mesa chilena y pueden complementar comidas simples. Incorporarlos de forma regular permite sumar proteínas, grasas saludables y energía.

Huevo: proteína accesible y completa

El huevo es uno de los alimentos más económicos para obtener proteína de calidad. Aporta nutrientes esenciales para el cuerpo en porciones pequeñas.

Alto en proteínas que ayudan a mantener masa muscular.

Contiene vitaminas del grupo B y minerales clave.

del grupo B y minerales clave. Genera saciedad, lo que puede ayudar a controlar el hambre.





Palta: grasas saludables que aportan energía

La palta es rica en grasas beneficiosas para el organismo. Su consumo moderado puede apoyar una alimentación equilibrada y a bajar el colesterol.

Fuente de grasas saludables que ayudan al sistema cardiovascular.

Aporta fibra , favoreciendo la digestión .

, favoreciendo la . Entrega energía sostenida durante el día.

Cómo aprovechar mejor estos alimentos

Integrar huevo y palta en la dieta no requiere cambios complejos. Se pueden sumar fácilmente a comidas cotidianas como desayuno, almuerzo o cena.

Combinar ambos en preparaciones simples como pan o ensaladas.

en preparaciones simples como pan o ensaladas. Preferir cocciones simples como huevo cocido o a la plancha.

como huevo cocido o a la plancha. Ajustar porciones según necesidades personales.

Incorporar estos alimentos de forma constante puede ayudarte a mejorar la calidad de tu dieta sin aumentar demasiado el gasto mensual.