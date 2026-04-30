Poder Natural: El huevo y la palta, la dupla que mejora tu alimentación
Dos alimentos accesibles que pueden marcar diferencia en tu dieta diaria. Así aportan nutrientes clave en un desayuno ideal.
Elegir bien qué comer puede ayudarte a cuidar tu salud. El huevo y la palta destacan por su aporte nutricional y versatilidad.
Ambos productos están presentes en la mesa chilena y pueden complementar comidas simples. Incorporarlos de forma regular permite sumar proteínas, grasas saludables y energía.
Huevo: proteína accesible y completa
El huevo es uno de los alimentos más económicos para obtener proteína de calidad. Aporta nutrientes esenciales para el cuerpo en porciones pequeñas.
- Alto en proteínas que ayudan a mantener masa muscular.
- Contiene vitaminas del grupo B y minerales clave.
- Genera saciedad, lo que puede ayudar a controlar el hambre.
Palta: grasas saludables que aportan energía
La palta es rica en grasas beneficiosas para el organismo. Su consumo moderado puede apoyar una alimentación equilibrada y a bajar el colesterol.
- Fuente de grasas saludables que ayudan al sistema cardiovascular.
- Aporta fibra, favoreciendo la digestión.
- Entrega energía sostenida durante el día.
Cómo aprovechar mejor estos alimentos
Integrar huevo y palta en la dieta no requiere cambios complejos. Se pueden sumar fácilmente a comidas cotidianas como desayuno, almuerzo o cena.
- Combinar ambos en preparaciones simples como pan o ensaladas.
- Preferir cocciones simples como huevo cocido o a la plancha.
- Ajustar porciones según necesidades personales.
Incorporar estos alimentos de forma constante puede ayudarte a mejorar la calidad de tu dieta sin aumentar demasiado el gasto mensual.