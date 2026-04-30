La radio chilena está de luto: Fallece destacado periodista Rodrigo “Rucio” Ulloa

Tras décadas dedicado a la música y la radio, el periodista Rodrigo “Rucio” Ulloa murió producto de complicaciones de salud.

La madrugada de este jueves, el detacado periodista radial, Rodrigo “Rucio” Ulloa, falleció producto de problemas de salud.

Así lo confirmó sitio web de Radio Futuro, una de sus casas radiales, quienes lamentaron su partida: “Hoy el aire se siente pesado en Radio Futuro porque nos toca despedir a un grande (…) Su partida nos duele mucho y nos recuerda la huella tan linda que dejó en todos nosotros”, escribieron.

“Rodrigo fue mucho más que un compañero. Fue un motor lleno de energía y un profesional muy serio que amaba la música. Siempre estaba presente y dispuesto a ayudar para que la radio sonara con toda la fuerza. Nos deja un vacío muy grande, pero también el recuerdo de su buena forma de ser, que siempre brilló en cada momento“, agrega la publicación.





El reconocido comunicador llevaba varios meses complicado de salud, de hecho, en su cuenta de Instagram, su hijo León realizó una publicación evidenciando el complejo momento que atravesaba.

“Hola, soy hijo de Rodrigo. Mándenle audio a mi papá para que escuche, no textos, por favor. Gracias, un abrazo para todos”, señala el post.

Entre la música, el fútbol y el humor

La carrera de periodista lo llevó a ser encargado de prensa en algunas productoras, pero en la radio, el medio donde más cómodo se sentía, tuvo una destacada labor siendo reportero y conductor en emisoras como Futuro, ADN y Rock & Pop, en la cual llegó a ser director.

Además, Ulloa era padre de un hijo, quien juega actualmente en las divisiones inferiores de Palestino, fanático del fútbol y amplio conocedor del rock. Pero el “Rucio” también es recordado por su humor ya que según sus compañeros “tenía una rapidez única para hacernos reír hasta en los momentos difíciles. Su risa era el mejor remedio para los días largos de trabajo. Con él en el estudio, todo era mucho más feliz. Rodrigo no solo daba noticias, él conectaba con la gente de una manera especial”.

Su velatorio se realizará a partir de este jueves, desde las 14:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en calle Francisco Molina 138, Ñuñoa (Plaza Ñuñoa).