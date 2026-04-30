Lluvias en regiones: Las zonas que verán precipitaciones este fin de semana largo

Independiente de los panoramas preparados para estos días, la lluvia se hará presente en la festividad del feriado irrenunciable según la Dirección Meteorológica de Chile.

Se acerca el esperado fin de semana largo de comienzos de mayo, debido al feriado irrenunciable del Día del Trabajador. Este año la festividad trae lluvias consigo en distintas zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, en seis regiones se espera que caigan precipitaciones durante los próximos días.

Zonas donde lloverá este fin de semana largo

El fenómeno afectaría en el país desde la región del Ñuble hasta la de Aysén:

Ñuble: Se espera que en Chillán y Cobquecura caigan chubascos por la tarde.

Biobío: El panorama es el mismo en Concepción, Talcahuano, Lota, Los Ángeles y Lebu, con la probabilidad de que comience más temprano en estas últimas dos comunas.





Araucanía: La lluvia se intensificará en esta zona. En Angol habrá precipitaciones el domingo y el lunes, mientras que en Temuco se esperan algunos chubascos el viernes para luego llover el domingo y el lunes también.

En Villarica y Pucón las precipitaciones comienzan la noche de este jueves y se prolongarán hasta el viernes, para volver con una lluvia intensa el domingo y el lunes.

Los Ríos: En Panguipulli y Valdivia el pronóstico es el mismo, chubascos desde este jueves hasta el viernes. El domingo y lunes con lluvia.

Los Lagos: Osorno repite el mismo fenómeno de las comunas anteriores. Puerto Montt y Ancud por su parte, se verá afectado también por vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora el domingo.

Aysén: Se espera que en Puerto Aysén y Coyhaique lluvia este jueves, chubasco el viernes, y lluvia nuevamente el domingo y el lunes.