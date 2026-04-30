Baja tu dividendo: El subsidio que reduce la tasa de interés y se aplica automático

Si compras una vivienda nueva de hasta 4.000 UF, el Estado rebaja tu tasa en 0,6%. Revisa cómo acceder a uno de los 50 mil cupos disponibles sin postular del Subsidio al Dividendo.

Comprar una casa es, para la mayoría, la deuda más grande de la vida. Por eso, un nuevo beneficio estatal busca aliviar el bolsillo mensual de las familias chilenas reduciendo directamente el costo del crédito.

Se trata del Subsidio del Dividendo, una medida que no requiere postulación y que busca incentivar la compra de viviendas nuevas mediante una rebaja en la tasa de interés.

El ahorro: ¿Cuánto baja mi tasa?

El beneficio consiste en una reducción de 0,6% en la tasa de interés de tu crédito hipotecario. Además, el Estado ofrece una garantía que permite a los bancos mejorar las condiciones generales del préstamo para quienes cumplen el perfil.

¿Quiénes pueden recibir este beneficio?

Para que la rebaja se aplique, debes cumplir con los siguientes requisitos al momento de solicitar tu crédito:

Ser persona natural.

Comprar una vivienda nueva (primera venta).

Que la propiedad no supere las 4.000 UF (aprox. $160 millones).

Tener promesa de compraventa firmada desde el 1 de enero de 2025.





Cupos limitados y plazos clave

El gobierno dispuso de un total de 50.000 cupos, de los cuales 6.000 están reservados exclusivamente para beneficiarios del subsidio DS15 (viviendas de hasta 3.000 UF).

Es importante considerar que el beneficio tiene fecha de vencimiento: La operación hipotecaria debe concretarse antes del 27 de mayo de 2027, o hasta que se agoten las vacantes disponibles.

Cómo acceder sin postular

A diferencia de otros bonos, aquí no hay formularios en el Minvu. El proceso es directo con la institución financiera:

Solicitas tu crédito hipotecario en el banco de tu preferencia.

Si cumples los requisitos de la vivienda, el subsidio se activa automáticamente.

El Estado le paga directamente el monto de la rebaja a la institución financiera para bajar tu cuota mensual.

En un mercado inmobiliario desafiante, asegurar este cupo puede significar un ahorro millonario a lo largo de los años. Si estás en proceso de compra, consulta hoy mismo en tu banco si tu operación califica para esta rebaja automática.