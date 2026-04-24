Este beneficio permite reducir la tasa de interés de tu crédito hipotecario y aplica para la compra de viviendas nuevas, es decir, que no hayan sido vendidas previamente. Conoce todos los detalles acá.

El Subsidio del Dividendo es uno de los apoyos económicos que entrega el Estado para la compra de tu primera casa.

Este beneficio permite reducir la tasa de interés de tu crédito hipotecario en 0,6% y aplica para la compra de viviendas nuevas, es decir, que no hayan sido vendidas previamente.

Además, se entrega junto con una garantía estatal, lo que permite acceder a una reducción aún mayor en la tasa de interés, dependiendo de las condiciones ofrecidas por la institución financiera.





¿Cuáles son los requisitos del Subsidio del Dividendo?

Para obtener el Subsidio del Dividendo, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser una persona natural .

. La vivienda que quieres comprar debe tener un valor máximo de 4.000 UF ($160.161.720 aproximadamente) y corresponde a una vivienda nueva.

($160.161.720 aproximadamente) y corresponde a una vivienda nueva. En caso de contar con una promesa de compraventa , esta deb e haber sido firmada a partir del 1 de enero de 2025 .

, esta deb . Se otorgarán 50.000 subsidios, de los cuales 6.000 estarán reservados para beneficiarios del DS15 que cumplan con ciertos criterios (primera vivienda y tope de 3.000 UF).

¿Cómo postular al beneficio?

No debes postular a este beneficio. Según explica el sitio oficial de ChileAtiende, solo debes solicitar tu crédito en la institución financiera respectiva y, si cumples con los requisitos de elegibilidad, el beneficio te será asignado.

Lo anterior, siempre y cuando te encuentres entre las primeras 50 mil compras desde la entrada en vigencia de la ley, y la operación se realice antes del 27 de mayo de 2027.

Cabe mencionar que no es necesario hacer otras gestiones porque el Estado paga directamente a la entidad financiera el monto del subsidio.