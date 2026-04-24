Recortes de Hacienda: Oposición arremete contra el gobierno por propuesta de recortes presupuestarios

La oposición apuntó que los recortes afectarían áreas sensibles como la salud mental, la educación y la alimentación escolar, mientras que el ministro Quiroz salió al paso de las críticas y aseguró que “lo único que se ha enviado es un oficio”.

La oposición manifestó críticas ante la propuesta de ajuste fiscal del Ministerio de Hacienda que encabeza el ministro Jorge Quiroz.

Un oficio distribuido en los ministerios dio a conocer los lineamientos para el Presupuesto 2027, que plantea descontinuar una serie de programas.

Con esto, el Ejecutivo busca ahorrar $5.466.542.228.000 (más de $5 billones de pesos) descontinuar programas y acotando el gasto público.

Desde la oposición cuestionaron con fuerza el documento y señalaron que los recortes golpearían áreas sensibles como la salud mental, la educación y la alimentación escolar.





Desde el Frente Amplio, el diputado Ignacio Achurra anunció que oficiaron a Hacienda para que explique los recortes.

“Las bancadas unidas del FA, PS y PC hemos oficiado al Ministerio de Hacienda pidiendo información por los recortes presupuestarios proyectados y hemos impulsado una sesión especial de la Cámara para que el ministro Quiroz explique el impacto de esto en las personas”, señaló.

Las bancadas unidas del FA, PS y PC hemos oficiado al Ministerio de Hacienda pidiendo información por los recortes presupuestarios proyectados y hemos impulsado una sesión especial de la Cámara para que el ministro Quiroz explique el impacto de esto en las personas. pic.twitter.com/23uedDwchh — Ignacio Achurra Díaz (@IgnacioAchurra) April 24, 2026

Por su parte, la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, apuntó a que “el Gobierno está haciendo caja para entregarle un regalo tributario al 1% más rico de Chile, y pretende financiarlo recortando algo tan esencial como la alimentación de niños y niñas de las escuelas públicas“.

El Gobierno está haciendo caja para entregarle un regalo tributario al 1% más rico de Chile, y pretende financiarlo recortando algo tan esencial como la alimentación de niños y niñas de las escuelas públicas. Mientras aún no explica públicamente cómo piensa costear la rebaja del… pic.twitter.com/qoSTC8EB1q — Daniela Serrano Salazar (@SerranoDaniela_) April 24, 2026

Otro que manifestó sus reparos fue el diputado independiente Gustavo Gatica, quien señaló a través de X que “mientras que el Ministro Jorge Quiroz, hace más de un mes le preguntamos, vía oficio, si el recorte del 3% afectaría derechos sociales. No respondió. Hoy se instruyen ajustes en 15 programas clave de educación. El ‘estado de emergencia’ lo están generando ustedes, a costa de quienes menos tienen“.

Ministro Quiroz respondió a criticas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió este viernes al paso de las críticas generadas por un oficio enviado desde su cartera a distintos ministerios que incluyó sugerencias recortes y descontinuar programas públicos.

El titular de la billetera fiscal reiteró que “no va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada; de ninguno, por supuesto que no”, enfatizando que las medidas contenidas en el oficio no implican decisiones concretas de eliminación de beneficios sociales.

El ministro Quiroz explicó que “lo único que se ha enviado es un oficio” y que estos “se envía en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer; de hecho, lo envía Dipres todos los años”.