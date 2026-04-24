¿Me corresponde el Bono Invierno 2026? Revisa aquí si puedes acceder a los $81.257

Las temperaturas continúan bajando y la entrega del beneficio estatal de la época se acerca. Conoce si cumples con los requisitos para recibirlo.

Quedan pocos días para que las personas beneficiarias del Bono Invierno reciban el monto de $81.257 entregado por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Se acerca la temporada de más frío en el año y con ella el apoyo estatal tan esperado de la época, que acompaña y abriga a los chilenos.

¿Te corresponde el Bono Invierno 2026?

Para acceder el Bono Invierno debes cumplir con el principal requisito: Tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026.

El beneficio lo recibirán todos aquellos adultos mayores que reciban una pensión igual o menor a $231.440 y que pertenezcan a alguno de estos grupos:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades .

. Pensionados de AFP o compañías de seguro con pensiones mínimas o aportes solidarios.

con pensiones mínimas o aportes solidarios. Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) .

. Personas con pensiones de reparación o beneficios similares.





Revisa si puedes acceder al beneficio acá

Haz click en la siguiente imagen, luego ingresa tu RUT y podrás verificar si te pagarán el Bono de Invierno.

¿En qué fecha pagan el Bono Invierno 2026?

El Bono Invierno se entrega en mayo, el día de pago de la pensión que recibe cada beneficiario ese mes.

Este apoyo estatal se entregará de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos. De modo que no debes postular para obtenerlo.