Bono Invierno 2026: Revisa la edad mínima para acceder a este beneficio de $81.257

En mayo se entrega el aporte económico del Estado dirigido a afrontar los gastos extras que llegan con el frío. Asegúrate acá de poder recibirlo según cuántos años tienes.

Caen las primeras gotas del otoño y las temperaturas siguen bajando. El Bono Invierno 2026 está pensando para abrigar a sus beneficiarios.

Se acerca la temporada de más frío en el año y con ella el apoyo estatal tan esperado de la época. Se trata de un aporte monetario de $81.257, del cual puedes revisar acá la edad mínima para recibirlo.

¿Cuál es la edad mínima para acceder al Bono Invierno?

Para recibir el Bono Invierno debes cumplir con el principal requisito que exige el Instituto de Previsión Social (IPS): Tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026.

De este modo el beneficio solo se le otorga a adultos mayores. Que estén jubilados es otro de los puntos claves para acceder al monto. Asimismo debes ser parte de alguno de estos grupos:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades .

. Pensionados de AFP o compañías de seguro con pensiones mínimas o aportes solidarios.

con pensiones mínimas o aportes solidarios. Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) .

. Personas con pensiones de reparación o beneficios similares.

Además es necesario que la pensión sea igual o inferior a la pensión mínima de vejez.





¿En qué fecha pagan el Bono Invierno 2026?

El Bono Invierno se entrega en mayo, el día de pago de la pensión que recibe cada beneficiario ese mes.

Este apoyo estatal se entregará de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos. De modo que no debes postular para obtenerlo.

Asegúrate de recibir el beneficio acá

Haz click en la siguiente imagen, luego ingresa tu RUT y podrás verificar si te pagan el Bono de Invierno en mayo y la fecha exacta.