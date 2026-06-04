SEC prohibe venta de tres modelos de hervidores de reconocida marca por riesgo de incendio

Según la fiscalización que realizó el ente fiscalizador, se comprobó la venta de 4.876 hervidores con problemas de certificación de seguridad. Los modelos presentan riesgos de corto circuitos, electrocuciones y hasta incendios.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ordenó retirar del mercado tres modelos de hervidores de la marca Recco.

La medida afecta a los modelos RHE-802C, RHE-172P y RHE-25GRAND, los que fueron comercializados entre octubre de 2025 y mayo de 2026.

Desde la SEC indicaron que el problema de los tres hervidores está en la base de los mismos, la cual no cuenta con la capacidad de aislamiento necesaria ante la humedad.

Esto expone a los usuarios a corto circuitos, electrocuciones y hasta incendios, por lo que se prohibió inmediatamente la venta de estos tres modelos.

SEC formula cargos contra la empresa

Estos productos fueron vendidos por Falabella y se inició un proceso sancionatorio contra la compañía por eventuales infracciones a las normas de certificación de seguridad.

La investigación del organismo fiscalizador comprobó que la compañía vendió 4.876 hervidores con problemas de certificación.

Desde Falabella están haciendo un llamado a quienes compraron estos modelos, para que los devuelvan en sus tiendas y se les haga el reembolso el dinero.