“Fuiste un buen padre”: Joven hallado muerto en Puyehue tras desaparición dejó carta a su familia

Su padre fue quien reveló el último mensaje que escribió Elías Vera antes de dejar su domicilio. La fiscal encargada del caso lo confirmó.

El padre de Elías Vera, joven de 23 años que fue hallado muerto en Puyehue, reveló que su hijo le dejó una carta antes de dejar su domicilio.

El fallecido estuvo desaparecido desde el pasado lunes hasta este miércoles, cuando el equipo de rescate encontró su cuerpo en la localidad de Entre Lagos.

Tras el hallazgo, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, se refirió a la carta que Elías Vera escribió a su familia.

“Dejó una misiva donde señalaba circunstancias que podían dar con algún indicio de que este joven quería acabar con su vida “, planteó.

Además, la persecutora precisó que el padre denunció el 1 de junio que “su hijo había salido a trabajar, pero no había vuelto a su domicilio”.





Por su parte, Juan Carlos Vera contó al medio local El Puyehuino que “la carta decía que lo perdone, que había sido un buen padre para él”.

“Con esa carta me sorprendí, así que lo primero que hice fue ir a Carabineros”, explicó la razón tras la pronta denuncia de presunta desaparición de Elías.

Un lamentable desenlace tuvo el operativo de búsqueda que movilizó a Carabineros, Bomberos y a distintas brigadas de rescate.

“Se logró establecer que fue hacia el sector del río y finalmente se ha podido con el paradero del joven“, comentó la fiscal De Miguel.