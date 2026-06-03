Conmoción en Puyehue: Hallan muerto a joven de 23 años desaparecido desde el lunes

El intenso operativo de búsqueda de Elías Vera, que movilizó a distintas unidades de rescate, culminó cerca del mediodía de este miércoles.

Fue hallado muerto un joven de 23 años que se encontraba desaparecido desde el lunes en la comuna de Puyehue, región de Los Lagos.

El intenso operativo de búsqueda de Elías Vera, que se realizaba en la localidad de Entre Lagos, culminó cerca del mediodía.

El medio local País Lobo confirmó que la Unidad de Búsqueda y Rescate Osorno (UBRO) encontró el cuerpo del joven.

Sin embargo, las autoridades no han entregado mayores detalles respecto al lugar exacto ni las circunstancias en las que lo localizaron.





Encuentran muerto a joven desaparecido en Puyehue desde el lunes

El último rastro que se tuvo de Elías Vera fue el lunes por la mañana. Alrededor de las 7:15 en el calle Castro, el joven estuvo en un local de sushi.

Tras la denuncia de su desaparición, los protocolos de emergencia se activaron y se desplegó un equipo de rescate en terreno, en las cercanías del río Pilmaiquén.

Entre las instituciones que fueron parte del operativo de búsqueda está Carabineros, Bomberos, la Unidad de Rescate Acuático y Terrestre (URAT) y la Unidad de Búsqueda y Rescate de Río Negro.

Aparte de esas y de la UBRO, la preocupación por encontrar Elías Vera movilizó también a familiares, vecinos y voluntarios.