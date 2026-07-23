23/ 07/ 2026 22:42

A FONDO | ¿Incumplimiento o desorden? Beneficiarios de Becas Chile rompen el silencio y explican sus razones

Están en la polémica luego de que el Gobierno anunciara una auditoría para conocer cuántos incumplieron con la ley. Se trata de los beneficiados con las Becas Chile. Un programa de Estado que utiliza millones de pesos para ayudar a chilenos a estudiar en el extranjero. Entrevistamos a dos de ellos, quienes están hoy notificados de incumplimiento y deberán, eventualmente, pagar su beca completa. Aseguran que dejaron la vergüenza de lado y el estigma que por estos días tienen. Conoceremos las razones de sus incumplimientos y sus argumentos para evitar el posible cobro de sumas millonarias. El reportaje es de Matías González.