Vuelve la lluvia: Allison Göhler revela el horario en que ingresa el nuevo sistema frontal a Santiago y al Norte Chico

Tras una seguidilla de históricas lluvias que dejó unos días de pausa, las precipitaciones se reanudarán esta jornada en gran parte de la zona central.

Un nuevo frente de mal tiempo comenzó a cruzar el territorio nacional, con precipitaciones e intensas ráfagas de viento que afectarán a cerca de diez regiones durante los próximos cinco días.

Lo más severo del temporal se concentrará en el sur de Chile, donde comunas costeras que aún no se recuperaban del temporal de hace pocas semanas volverán a enfrentar estas condiciones meteorológicas.

En la Región de Los Ríos, localidades como Valdivia y Corral revivirán el impacto de intensas lluvias y vientos de gran magnitud, reabriendo la preocupación en sectores golpeados recientemente por el agua.

Más al sur, en la Región de Los Lagos, el archipiélago de Chiloé, con especial foco en Ancud y Quellón, registra fuertes lluvias acompañadas por vientos constantes sobre los 60 km/h, con ráfagas puntuales en zonas interiores que podrían alcanzar los 100 km/h.

El pronóstico en Santiago para este jueves

En la zona centro, Santiago amaneció con chubascos intermitentes. Sin embargo, el escenario meteorológico cambiará hacia el final de la jornada con el ingreso paulatino de la banda frontal principal.

Las lluvias se reanudarán de forma continua en la Región Metropolitana entre las 19:00 y las 20:00 horas , con un ciclo de precipitaciones débiles e intermitentes que se extenderá durante las próximas jornadas.

Respecto a la extensión del evento, el agua no se remitirá únicamente a esta noche. El fenómeno forma parte de un tren de sistemas frontales que se extenderá por hasta cinco días, manteniendo a Santiago bajo un ciclo de cielos cubiertos.

Mientras tanto, en la costa de Valparaíso se esperan chubascos débiles en comunas como Viña del Mar, mientras que en la costa de Ñuble, específicamente en Cobquecura, el agua vendrá acompañada de vientos intensos y máximas que bordearán apenas los 12 °C.

Chubascos débiles y aislados en el Norte Chico

Este frente alcanzará el Norte Chico, con un paso más leve por el sur de la Región de Coquimbo con chubascos aislados y sectorizados enfocados principalmente entre Combarbalá e Illapel, sobre todo hacia la tarde-noche de la jornada .

A pesar de la baja intensidad proyectada para los valles y la escasa probabilidad de precipitaciones en Atacama, la inestabilidad sí podría activar precipitaciones de cuidado en los sectores de alta cordillera.

Para la comuna de Combarbalá, que ya contabiliza un histórico de 303 milímetros caídos, podría recibir chubascos aislados durante la tarde y noche, alcanzando una máxima de 16 °C.