Hasta 35°: Anuncian altas temperaturas para la tarde de este viernes en tres regiones del país

Revisa a continuación los sectores en que se presentarán temperaturas sobre los 30° grados este 24 de julio.

La Dirección Meteorológica de Chile entregó un nuevo aviso meteorológico para la zona norte, incluyendo parte del Norte Chico, el cual anuncia que las precipitaciones se despedirían de ese sector.

En concreto, se trata de un aviso por “altas temperaturas” que llegarían hasta los 35° debido a la dorsal en altura que se focalizará en tres regiones del país.

Dicho fenómeno, se hará presente solamente durante la tarde de este viernes 24 de julio. Hasta el momento no se ha reportado que sea una condición que se mantenga durante el fin de semana.





En qué regiones habrán altas temperaturas

De acuerdo con el sitio web de la DMC, las regiones, y sus zonas, que se verán comprometidas por una calurosa tarde, son: