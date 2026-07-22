22/ 07/ 2026 22:56

La alerta que no se escuchó: Informe de Contraloría advirtió deterioro de puentes antes del temporal

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR), entregado en mayo de este año, advirtió la falta de mantención a los puentes a lo largo de todo Chile. En él, se informaba que había un desgaste extremo, fisuras en el pavimiento y corrosión de elementos estructurales. Además, el documento incluía las zonas donde el temporal arrasó con caminos, pasarelas y puentes. Durante años se construyó donde las quebradas eran secas. El reportaje es de Daniela Pierattini.