Gobierno retira urgencia de megarreforma para evitar derrota: Faltaban votos oficialistas y queda para agosto

El futuro de una de las normativas más controvertidas de la iniciativa quedó a la espera en el Congreso. Se trata de la fórmula de compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años.

La Sala del Senado suspendió la noche del miércoles la sesión especial convocada para votar el informe de la Comisión Mixta sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, también conocida como megarreforma.

Justo en la recta final del proyecto antes de ser despachado a ley, la decisión se materializó luego que el Gobierno retirara la urgencia de discusión inmediata.

El tropiezo legislativo tuvo su origen luego de una ronda de conversaciones entre ministros y senadores: el Ejecutivo advirtió que no contaba con los 26 votos suficientes para aprobar la propuesta.

En concreto, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, explicó que la postergación se produjo a solicitud de la bancada de la UDI, que pidió aplazar la discusión haciendo uso del reglamento del Senado.





“Un senador que por razones impostergables de carácter personal no podía estar hoy día aquí en el hemiciclo”, dijo el secretario de estado, en referencia a la ausencia de Enrique Van Rysselberghe (UDI).

A lo anterior, agregó: “Son situaciones que pasan en la vida, son comprensibles y se resuelve postergar la votación. Ustedes lo conocen y saben perfectamente quién estuvo y quién no estuvo”.

Votación en Sala del Senado será en agosto

Tras la medida, y con el retiro de la urgencia del proyecto, la votación quedó programada para el próximo martes 4 de agosto , fecha en que se retomará la actividad legislativa luego de la semana distrital.

Fue el martes cuando la Cámara visó casi todos los últimos ajustes del megaproyecto, a excepción de un punto, que fue lo que impidió “despachar a ley” la iniciativa gubernamental.

Esta norma corresponde a la fórmula de compensación para los municipios por la exención del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años, una de las modificaciones que seguía pendiente tras la revisión del Senado a la megarreforma.