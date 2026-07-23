El inesperado mensaje de Pincoya que hizo llorar a Cony Capelli: “Nunca tendré una compañera así”

La influencer se emocionó hasta las lágrimas con las palabras de su excompañera en medio de una dinámica en Gran Hermano Argentina. “Me encanta ver a la Pinco brillar”, reaccionó al ver las imágenes.

La amistad entre Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, y Cony Capelli sigue más vigente que nunca. Así quedó demostrado luego de un emotivo momento ocurrido en Gran Hermano: Generación Dorada de Argentina, que terminó provocando una conmovedora reacción de la ganadora de la primera edición chilena del reality.

Todo ocurrió durante una dinámica al interior de la casa, donde los participantes debían responder preguntas al azar. En ese contexto, Pincoya sacó una tarjeta que decía: “El mejor aliado: Es el mejor compañero que nunca te soltó la mano”.

Pincoya recordó a Cony Capelli en GH Argentina

Al responder, la chilota reconoció que no había encontrado una persona así en la actual edición, pero sí recordó a quien fue su principal apoyo durante Gran Hermano Chile. “En esta edición no tuve el honor de tener a alguien así, (pero) en mi edición sí”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Le mandaré un saludo a la persona que fue mi compañera hasta el final, así que un beso para ella; nunca tendré una compañera así. Pasamos las de Quico y Caco, hasta nos peleamos y todo, pero nuestra amistad sigue afuera y eso es lo más importante ”.

Cuando sus compañeros le preguntaron a quién se refería, Pincoya respondió sin dudar: “A la Constanza, besitos”.

🟠[Actividad] Mejor aliado, el que nunca te soltó la mano.

Pincoya habla emocionada de Constanza y le manda saludos. pic.twitter.com/JhRLLeWQiu — 𝗛𝗔𝗗𝗜𝗧𝗔 𝗖𝗵𝗶𝘀𝗺𝗲 (@HaditaChisme) July 22, 2026

La reacción de Cony Capelli

Las palabras no pasaron desapercibidas para Cony Capelli, quien compartió un video en sus historias de Instagram reaccionando visiblemente emocionada y entre lágrimas.

“La historia anterior no la había visto y me emocionó mucho, porque me encanta ver a la Pinco brillar”, confesó.

La participante de Fiebre de Baile también aprovechó de elogiar a su amiga y recordar que siempre la consideró una de las grandes figuras del reality: “Si yo no hubiese ganado, yo siempre pensé que ella iba a ganar”.





“Tiene una personalidad tan hermosa y siempre se lo he dicho. Tan autóctona, tan propia, tan ella. No se vende, cuando no le gusta algo lo dice. Si se chifla, se chifla, pero es consecuente”, afirmó.

Además, le envió un mensaje de apoyo desde Chile: “Te quiero muchísimo, Pinco, y acá te estamos esperando con los brazos abiertos. Yo sé que tú vas a ganar y nos la vamos a jugar para que tú ganes”.

Finalmente, Cony cerró su mensaje destacando el vínculo que construyeron dentro y fuera del encierro. “Te quiero, te amo y estamos muy orgullosos todos los que estuvimos contigo. Yo tampoco en ningún programa he encontrado a una aliada y una persona tan maravillosa como tú, ¡mi lulo!”, expresó.