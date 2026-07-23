Hasta $20 millones para arreglar tu casa: Lo que necesitas para postular hoy al subsidio

Para postular al Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda necesitarás contar con un ahorro mínimo según el proyecto que vayas a llevar a cabo. Revisa a continuación los detalles sobre la postulación.

Miles de casas a lo largo del país han resultado con daños producto de los sistemas frontales que se han registrado durante las últimas semanas, sin embargo, existe un beneficio estatal para costear parte del arreglo de tu casa: El Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda.

Este beneficio que entrega hasta $20 millones busca ir en ayuda a las familias de escasos recursos para mejorar sus condiciones habitacionales y de hacinamiento.

Para acceder a esta ayuda económica, el postulante y la vivienda inscrita deberán cumplir con una serie de requisitos clave.

Qué necesitas para postular al Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda

Quien postule al Subsidio Para Ampliar o Mejorar la Vivienda debe ser el propietario o propietaria, no cualquier integrante de la familia.

Junto a lo anterior, el postulante debe cumplir las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años.

Ser propietaria o propietario de la vivienda. Recuerda que esta debe ser tu única vivienda .

. Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente . Si eres extranjero debes presentar tu Cédula de Identidad para extranjeros con permanencia definitiva y tu Certificado de Permanencia Definitiva.

. Si eres extranjero debes presentar tu y tu Certificado de Permanencia Definitiva. Si postulas de manera individual debes formar parte del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

debes formar (RSH). Si postulas de manera grupal , el 60% de las y los integrantes del grupo debe pertenecer al 60% más vulnerable de la población, mientras que el resto puede superar ese nivel pero, de igual manera, debe formar parte del Registro Social de Hogares.

, el 60% de las y los integrantes del grupo debe pertenecer al 60% más vulnerable de la población, mientras que pero, de igual manera, Contar con el ahorro mínimo que exige la alternativa a la cual quisieras postular. El dinero debe estar depositado en una cuenta de ahorro el último día del mes anterior a la postulación.

a la cual quisieras postular. El dinero debe estar a la postulación. Contar con la asesoría de una Entidad Patrocinante .

. Contar con un constructor o contratista inscrito en el Registro de Constructores del MINVU, para la ejecución de las obras.

para la ejecución de las obras. Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), cuando el proyecto lo requiera.

Por su parte, la vivienda a mejorar debe cumplir con una de estas tres características:

Ser una vivienda social cuyo valor no supere las 950 UF ($38.802.551).

Estar construida o comprada con subsidio de Minvu.

Estar construida por Serviu.





Para postular al beneficio debes buscar una Entidad Patrocinante, es decir, al encargado de gestionar el proyecto ante el Minvu. Puedes buscar entidades patrocinantes habilitadas directamente en el sitio oficial del Minvu en minvu.gob.cl.

En caso de obtener el subsidio, es importante recordar que la persona tendrá máximo 18 meses para llevar a cabo los arreglos pactados.

Monto mínimo de ahorro y monto del beneficio me darán

Entre los requisitos se encontraba contar con una cifra mínima de ahorro en la cuenta de ahorro del propietario o propietaria, sin embargo, esta dependerá del tipo de proyecto al que postules, es decir:

Proyecto mejoramiento de vivienda : Ahorro mínimo de 3UF, lo que sería aproximadamente $122.000

: Ahorro mínimo de 3UF, lo que sería aproximadamente $122.000 Proyecto ampliación : Ahorro mínimo de 5 UF, lo que sería aproximadamente $203.000

: Ahorro mínimo de 5 UF, lo que sería aproximadamente $203.000 Proyecto adecuación de viviendas existentes: Ahorro mínimo de 7 UF, lo que sería aproximadamente $284.500

Sobre el dinero que se te entregará para mejorar la vivienda, este también dependerá de qué es lo que se va a realizar en la casa. A continuación te dejamos el detalle de los proyectos disponibles: