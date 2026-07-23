“Fracasé”: Kel Calderón irrumpió en Fiebre de Baile tras ser “despedida” por Raquel Argandoña

La abogada acompañó a su mamá durante el estelar y entre risas acusó que había sido despedidad de sus funciones como asistente unos minutos antes de iniciar el programa.

Kel Calderón tuvo una aparición sorpresa en la pista de Fiebre de Baile para acompañar con un particular rol a su mamá, Raquel Argandoña, durante la noche del miércoles.

Según contó la presidenta del jurado, su hija la ayudó como su asistente personal desde tempranas horas de la mañana, pero duró muy poco en el cargo.

Por lo mismo, la abogada irrumpió en el estelar de baile para informar en vivo que su madre la “despidió”.





“Llevo desde las cinco y media de la mañana siendo su asistente, fracasé y me despidieron antes de partir el programa “, contó la influencer en todo de broma.

Sin embargo, según argumentó Argandoña, hay una razón detrás de esto: Su hija habría olvidado una parte fundamental de su look: El vestido de la noche.

“El que sea su asistente, sepan que necesita que le suban el sueldo. Porque esta mujer requiere muchas atenciones… Es primera vez que vengo y me despidieron“, rebatió Kel Calderón entre risas.

La jurado se tomó con humor el emplazamiento de su hija y con el mismo tono de humor le recordó que “la ropa sucia se da en casa, hija”.

“Me parece muy cruda”

Tras la humorada, Kel Calderón tuvo palabras para analizar el rol de su madre como jurado en Fiebre de Baile y se sinceró asegurando que “a mí me parece que es muy cruda”.

“Creo que de repente es muy… ¿Sabes qué? Me molesta cuando se enoja porque los hombres se sacan la polera. Yo estoy a favor de que los hombres se saquen la polera”, aseguró.