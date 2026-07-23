Balearon a pareja en Barrio Yungay: Mataron al hombre en un auto y a la mujer le dispararon tras arrojarla a la calle

Por razones que se investigan, una pareja se subió a un vehículo y fueron atacados a disparos para luego ser dejados en la vía pública. La mujer herida se encuentra con pronóstico reservado.

Un homicidio consumado y otro frustrado dejó una balacera ocurrida la noche del miércoles en el Barrio Yungay, comuna de Santiago.

El hecho ocurrió en las cercanías de Calle Maipú, donde una pareja compuesta por un hombre de 23 años y una mujer de 19 subieron a un vehículo por circunstancias que todavía están siendo investigadas.

Tras abordar el auto fueron atacadas a disparos. El sujeto recibió un disparo en su hombro en el momento en que habría intentado escapar, generándose un forcejeo en el que entonces sus atacantes utilizaron un arma de fuego.





Tras esto, el hombre cayó desplomado en el piso falleciendo en la vía pública.

En el caso de la mujer, que también estaba a bordo del vehículo, fue arrojada metros más allá y en el suelo recibió al menos dos impacto de bala.

Tras quedar herida en la calle fue fue auxiliada por terceros que la terminaron trasladando hasta un recinto asistencia. Su estado de salud de momento es de carácter reservado.

“Se trata de un homicidio que ocurrió aproximadamente a las 20 horas en el cual falleció una persona producto de un impacto de bala y hay otra persona que se encuentra herida. Estamos investigando efectivamente la participación de quienes cometieron estos delitos”, indicaron desde Fiscalía.