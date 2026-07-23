Extensa persecución terminó con cuatro detenidos en Ñuñoa: Incluyó helicóptero de Carabineros

Tras una larga persecución que también pasó por Macul y Peñalolén, los uniformados lograron detener el automóvil y arrestar a los cuatro ocupantes

Un vehículo se dio a la fuga durante una fiscalización de Carabineros en la comuna de Ñuñoa durante la mañana de este jueves.

Tras una larga persecución que también pasó por Macul y Peñalolén, y que incluyó un helicóptero de la institución, los uniformados lograron detener el automóvil y arrestar a los cuatro ocupantes, todos de nacionalidad extranjera.

El conductor fue detenido por conducción temeraria, mientras que otro individuo fue capturado por ocultación de identidad.