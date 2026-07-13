Estos son los primeros famosos confirmados de Fiebre de Canto: De actores a una exanimadora de Viña

Chilevisión confirmó a los primeros cuatro participantes que aceptaron el desafío de demostrar sus habilidades vocales en el nuevo estelar conducido por Diana Bolocco.

Chilevisión continúa revelando detalles de Fiebre de Canto, su nuevo programa estelar que llegará próximamente a las pantallas bajo la conducción de Diana Bolocco.

Durante los últimos días, la señal confirmó a los primeros cuatro participantes que aceptaron el desafío de demostrar sus habilidades vocales frente al jurado y el público.

¿Quiénes son los primeros confirmados?

Los primeros nombres anunciados son el actor Fernando Larraín y la animadora Eva Gómez, quienes fueron los encargados de inaugurar la lista de concursantes del espacio.

Posteriormente, Chilevisión sumó a otros dos rostros ligados a la actuación: Matías Oviedo y Etienne Bobenrieth, completando así el primer grupo de confirmados.

A continuación, revisa el listado completo:

Fernando Larraín: Actor con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Ha participado en exitosas producciones como Casado con Hijos, donde encarnó al inolvidable Tito Larraín. En 2022 fundó su banda Larraín y los Insistentes, pero anteriormente incursionó en la música en el trío humorístico Fresco y Natural después del Postre junto a Felipe Izquierdo y Nicolás Larraín.

Eva Gómez: Animadora de televisión. Ha conducido programas como El Diario de Eva, Talento Chileno y se desempeñó como animadora del Festival de Viña del Mar. Si bien su carrera está ligada al entretenimiento, cuenta con experiencia en la música tras colaborar en canciones como Incomprendido del grupo Croni-K, tema principal de la teleserie Mala Conducta (CHV).

Matías Oviedo: Actor de recordadas teleseries chilenas, pero también músico y cantante. Ha desarrollado una carrera paralela en la música, lanzando canciones propias tanto con su banda Julio Pino y su proyecto solista. Además, ha incursionado en el teatro musical, donde tuvo el desafío de encarnar a Gustavo Cerati en la obra “Cerati: Nada personal”.