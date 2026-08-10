Estos son los primeros famosos confirmados de Fiebre de Canto: De actores a una exanimadora de Viña

Chilevisión confirmó a los primeros participantes que han aceptado el desafío de demostrar sus habilidades vocales en el nuevo estelar conducido por Diana Bolocco.

Chilevisión continúa revelando detalles de Fiebre de Canto, su nuevo programa estelar que llegará próximamente a las pantallas bajo la conducción de Diana Bolocco.

Durante los últimos días, la señal confirmó a los primeros participantes que aceptaron el desafío de demostrar sus habilidades vocales frente al jurado y el público.

¿Quiénes son los primeros confirmados?

Los primeros nombres anunciados fueron el actor Fernando Larraín y la animadora Eva Gómez. Posteriormente, se sumaron otros rostros vinculados al mundo del espectáculo nacional.

Revisa TODOS los confirmados hasta el momento:

Coni Piccoli: Actriz e influencer reconocida por su trayectoria en televisión desde temprana edad. Alcanzó popularidad con su participación en las series juveniles BKN y Karkú. Además de la actuación, ha desarrollado proyectos vinculados a la música y la conducción.

Cata Days: Influencer oriunda de Valdivia. Bailarina desde los cuatro años, se ha desempeñado como instructora de zumba y twerk, además de compartir contenido sobre danza, maquillaje, viajes y estilo de vida. Su popularidad creció aún más tras su participación en Fiebre de Baile.

Mauricio Pinilla: Exfutbolista que destacó como delantero en clubes de Chile, Italia, España y Escocia, además de ser seleccionado nacional. Tras retirarse del fútbol profesional, se consolidó como rostro de televisión y comentarista deportivo, participando en diversos programas de análisis y entretención.

Fanny Cuevas: Figura insigne de los realities chilenos. Su fuerte carácter le permitió ganarse un lugar en el espectáculo nacional. Con algunas incursiones en la música urbana, la influencer busca sorprender al jurado con su voz.

Mariela Montero: Actriz y modelo argentina y una figura icónica de la farándula nacional. Con casi 20 años viviendo en Chile, ha participado en diversos programas de espectáculos y farándula. Ahora se suma a Fiebre de Canto asegurando que tiene un tremendo talento vocal.

Cuco Cerda: Joven comunicador que se hizo conocido por ser hermano de Raimundo Cerda (ex “Gran Hermano”) y por su actual relación con Daniela Aránguiz. Hoy, quiere demostrar que tiene un nombre en el espectáculo nacional y que el canto es algo que le viene bien.

Cata Pulido: Comenzó su carrera televisiva en reconocidas teleseries. Además, animó programas de televisión y participó en reality shows. Hace años se cambió al rubro de la farándula, siendo parte de diversos paneles, demostrando que carácter no le falta. Esta vez, quiere dejar en claro que lo suyo es el arte y promete ser una fuerte competidora frente al micrófono.

Juan Vera: Destacado periodista deportivo. Oriundo de San Antonio, el comunicador cuenta con una amplia trayectoria en radio y televisión. Ha manifestado públicamente su gusto por el canto, una faceta que podrá explorar y lucir en el nuevo estelar de Chilevisión.

Daniela Nicolás: Actriz, modelo y periodista. Su debut en televisión vino de la mano de la teleserie Mamá Mechona (2014) y desde entonces ha desempeñado diferentes roles en la pantalla chica. En 2020, representó a Chile en el concurso Miss Universo.

Geraldine Muñoz: Bailarina chilena. Debutó en televisión en el programa Rojo, el color del talento y luego brilló en la pista de distintos espacios televisivos vinculados a la danza. En 2025, irrumpió en el regreso de Fiebre de Baile acompañando al actor Gabriel Urzúa y hoy se luce como bailarina de Yiego Pizarro.

Jota Saavedra: Deportista e influencer chileno. Se convirtió en una de las revelaciones televisivas del último año luego de su participación en el reality show Mundos Opuestos.

Alessia Traverso: Cantante e influencer chilena. Saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano Chile, consolidando posteriormente una carrera musical con lanzamientos propios.

Juan Pedro Verdier: Comunicador, modelo y figura televisiva uruguayo-chileno. Alcanzó notoriedad en Chile tras participar en el programa Mekano. Hasta el momento, su vínculo más cercano con la música es su esposa: la cantante nacional Karen Paola. Sin embargo, ahora mostrará su propio talento sobre el escenario.

Camila Andrade: Animadora, modelo y ex chica reality. Con más de 10 años de carrera en TV, la ex Miss Mundo Chile tiene un fuerte vínculo con la música, incluso grabando canciones propias con un importante sello discográfico.

Nel Mauri: DJ nacional con destacada trayectoria en televisión. Alcanzó gran popularidad por su participación en el programa de talentos Rojo, fama contrafama donde mostró su faceta de bailarín. Además de su carrera artística, actualmente es influencer y se dedica a la creación de contenido.

Julio Milostich: Actor chileno con una amplia trayectoria en televisión, teatro y cine. Milostich es recordado por interpretar conocidos personajes en teleseries como El Señor de la Querencia, donde dio vida al emblemático José Luis Echenique. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas producciones dramáticas, consolidándose como uno de los actores más destacados de la televisión chilena.

Fernando Larraín: Actor con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Ha participado en exitosas producciones como Casado con Hijos, donde encarnó al inolvidable Tito Larraín. En 2022 fundó su banda Larraín y los Insistentes, pero anteriormente incursionó en la música en el trío humorístico Fresco y Natural después del Postre junto a Felipe Izquierdo y Nicolás Larraín.

Eva Gómez: Animadora de televisión. Ha conducido programas como El Diario de Eva, Talento Chileno y se desempeñó como animadora del Festival de Viña del Mar. Si bien su carrera está ligada al entretenimiento, cuenta con experiencia en la música tras colaborar en canciones como Incomprendido del grupo Croni-K, tema principal de la teleserie Mala Conducta (CHV).

Matías Oviedo: Actor de recordadas teleseries chilenas, pero también músico y cantante. Ha desarrollado una carrera paralela en la música, lanzando canciones propias tanto con su banda Julio Pino y su proyecto solista. Además, ha incursionado en el teatro musical, donde tuvo el desafío de encarnar a Gustavo Cerati en la obra “Cerati: Nada personal”.