Confirman muerte de niño de 11 años y la desaparición de niña de 3 años tras voraz incendio en Colina

Según informó el seremi de Seguridad Pública de la región Metropolitana, la víctima es un niño de 11 años y quien se encuentra desaparecida sería su hermana menor.

Un menor de 11 años fallecido y otra de tres años se encuentra desaparecida tras el incendio de gran magnitud se registró durante la madrugada de este domingo en la comuna de Colina.

De forma preliminar se habían reportado cuatro viviendas con daño total y varios lesionados, pero la autoridad actualizó la cifra elevando a 12 el número de casas afectadas.

En cuánto a la víctima fatal, Juan Andrés Barrientos, seremi de Seguridad Pública de la región Metropolitana, detalló que se trataría de una niño de 11 años que fue encontrado al interior de unos de los domicilios.





“Lamentablemente, al interior de uno de los domicilios se encuentra un occiso el cual va a ser investigado y analizado por personal especializado, en este caso Carabineros de Chile, por instrucciones del Ministerio Público”, detalló.

En paralelo también se informó sobre la existencia de una menor de tres años que no ha podido ser ubicada y que sería hermana del menor fallecido.

“La información real es que son tres hermanos, un menor de 11 años, el cual lamentablemente

ha calcinado el interior del domicilio, otro menor de seis años, el cual se encuentra con sus familiares

y una menor de tres años de edad que al momento se está verificando si es que se encuentra al interior del domicilio”, agregó el seremi.

Al menos 12 casas siniestradas

La emergencia ocurrió cerca de las 4:00 horas en la calle Puerto de Palos, comuna de Colina, hasta donde concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Colina, apoyados por compañías de otras comunas para controlar la propagación de las llamas.

Las causas que originaron el incendio aún están siendo investigadas y quedará en manos del Labocar de Carabineros.

“Este es un procedimiento que se gesta a las 4 de la madrugada producto de un incendio, el cual afecta al momento a seis casas, las cuales colindan con otras seis casas por el pasillo exterior, y en este momento existen 12 casas que se encuentran siniestradas“, aseguró el seremi de Seguridad Pública.